Έκπληξη: Η «Θεοπούλα», Έφη Παπαθεοδώρου, στο πλευρό του Akyla -Στο βίντεο κλιπ για τη Eurovision, τι θα κάνουν - iefimerida.gr

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι τον διαγωνισμό της Eurovision 2026 και όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμμετοχή του Akyla.



Η Ελλάδα με το «Ferto» αγωνίζεται στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου με την ελπίδα να περάσει στον μεγάλο τελικά, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου.



Χθες, ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την ελληνική συμμετοχή, μεταξύ των οποίων είναι και ορισμένα από τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τον Akyla επί σκηνής, δίνοντας έτσι μια πρώτη εικόνα της καλλιτεχνικής προσέγγισης. Μεταξύ αυτών, είναι η γνωστή ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της Eurovision στο πλευρό του Akyla.



H Έφη Παπαθεοδώρου σε βίντεο κλιπ με τον Akyla

Σήμερα όμως έγινε γνωστό ότι και μια άλλη αγαπημένη ηθοποιός, θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο συνολικό concept της ελληνικής συμμετοχής. Σύμφωνα λοιπόν, με την εκπομπή «Buongiorno» και τον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, στο πλευρό του Έλληνα καλλιτέχνη θα βρεθεί η Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή σε όλους μας «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε».



Η ηθοποιός αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα ειδικό βίντεο που ετοιμάζεται από την ελληνική αποστολή, το οποίο πιθανότατα θα αξιοποιηθεί ως εισαγωγικό υλικό πριν από την εμφάνιση του Akyla.

«Θα συμμετέχω στην Eurovision. Tι να σας πω, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη και μέσα στο σαββατοκύριακο θα ξέρω λεπτομέρειες. Θα είναι βίντεο κλιπ. Αλλά λεπτομέρειες ούτε εγώ ξέρω ακόμη», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Τι θα κάνουν Akylas και «Θεοπούλα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η Έφη Παπαθεοδώρου και o Akylas θα μπούνε σε ρόλους παιδιών, θα παίζουν παιχνίδια και θα μεταφέρουν χαρά. Η πρόταση ήρθε από τον Γιώργο Καπουτζίδη και μάλιστα η ηθοποιός ήταν αρχικά διστακτική.