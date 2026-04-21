Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα από τα οποία θα πλαισιωθεί ο Akylas στη σκηνή - iefimerida.gr

Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός άνοιξαν τα «χαρτιά» τους στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ΕΡΤ, ενόψει της Eurovision 2026 που θα γίνει στη Βιέννη.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συμμετέχουν 35 χώρες, από τις οποίες οι πέντε συμμετέχουν απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Akylas: «Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία»

Ο Akylas, που δήλωσε ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο μήνυμα του «Ferto», επισημαίνοντας ότι το θέμα του τραγουδιού είναι η απληστία και ο υπερκαταναλωτισμός, καθώς και η διαρκής ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.





Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι σε αντίθεση με το «Sing for Greece» στη σκηνή θα χρησιμοποιήσει χειλόφωνο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Όπως δήλωσε: «Το χειλόφωνο είναι πολύ αβανταδόρικο, γιατί μπορώ να κάνω όλες μου τις κινήσεις με τα χέρια μου και πιστεύω ότι είναι καλό, ότι σε όλο το promo tour έβγαινα με το μικρόφωνο στο χέρι, ώστε η μεγάλη έκπληξη να γίνει εκεί, στον Α' Hμιτελικό».

Για το styling της εμφάνισής, ο τραγουδιστής αρκέστηκε να αποκαλύψει ότι θα είναι έκπληξη και πως πρόκειται για μία εξέλιξη της εικόνας που έχει ήδη παρουσιάσει: «Είναι η εξέλιξη αυτού του πόκεμον, που είδατε στο "Sing for Greece"». Παράλληλα, ο Ακύλας αποκάλυψε ότι το 12άρι του θα το έδινε στην Κύπρο και την Adigoni Buxton, σημειώνοντας: «Θα έδινα το 12άρι μου στην Adigoni, η οποία είναι απίστευτη. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της Κύπρου φέτος και το "Jalla"».

Σε άλλο σημείο στάθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, μετά από χειρουργική επέμβαση που έκανε λόγω της αμυγδαλίτιδας που τον ταλαιπώρησε: «Ευτυχώς είμαι καλά, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε τέλεια». Σε ερώτηση για τα γούρια του, απάντησε: «θα είναι η ομάδα μου και οι φίλοι που θα είναι εκεί και θα με κάνουν να νιώθω ασφάλεια, λίγο πριν βγω στη σκηνή. Μου έχει δώσει πολύς κόσμος φυλαχτά και γούρια, που θα τα πάρω μαζί μου».

Akylas: «Φοβάμαι ότι θα πάθω κακό, από τόσο άγχος»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το άγχος ενόψει της εμφάνισης του στη σκηνή της Βιέννης: «Έχω. Φοβάμαι ότι θα πάθω κακό, από τόσο άγχος, αλλά πραγματικά νιώθω μία σιγουριά, γιατί όλη η ομάδα έχει δουλέψει τόσο σκληρά για αυτό το πρότζεκτ, οπότε πιστεύω ότι ασφάλεια, και πως θα πάμε καλά! Άγχος δεν γίνεται να μην έχω, έχω πάντα. Πριν πατήσω το πόδι μου στη σκηνή τρέμω, αλλά όταν ανεβαίνω συμβαίνει κάτι μαγικό».

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον Ακύλα θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Ο Έλληνας χορογράφος υπογράμμισε το συμβολικό φορτίο της συμμετοχής στη Eurovision με το «Ferto» αναφέροντας: «Ο Ακύλας πρεσβεύει ένα όνειρο μίας νέας γενιάς, όχι τόσο επιφανειακά όπως λένε κάποιοι στίχοι. Οι νέοι άνθρωποι ζητάνε με ωραίο και ρυθμικό τρόπο και αυτό πρεσβεύει ο Ακύλας. Ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και αυτή τη στιγμή είναι ο Νο1 στην Ευρώπη. Αυτό εμένα με συγκινεί!».

Φωκάς Ευαγγελινός: «Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω το 200% του εαυτού μου»

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα για το αποτέλεσμα που θα τον ικανοποιούσε, ο Ακύλας δήλωσε: «Εγώ και όλη η ομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω το 200% του εαυτού μου, έχω ξεπεράσει σίγουρα τα όρια του εαυτού μου, για να πάει αυτή η συμμετοχή καλά. Η θέση δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες, αλλά ελπίζω στο τέλος όλοι αυτοί οι κόποι να ανταμειφθούν».

Akylas και «Ferto» σε ηλεκτρονικό παιχνίδι

Τους δημοσιογράφους περίμενε και μια έκπληξη, καθώς ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα Arcade Game, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Ακύλα να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον μεγάλο τελικό της Eurovision. To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το desktop και φορητές συσκευές, στη διεύθυνση https://eurovision.ert.gr/fertothegame/.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από την ERT World, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX. Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Το πρόσωπο που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Κλαυδία θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι. Στις τρεις μεταδόσεις, στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης, ο οποίος θα διανθίζει τα διαφημιστικά διαλείμματα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού. Επιπλέον, και οι τρεις βραδιές της Eurovision θα μεταδοθούν με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Τις βραδιές των Ημιτελικών και του Τελικού, σε ρυθμούς Eurovision θα μας βάζει πριν από την έναρξη των shows, η ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1, ενώ αμέσως μετά τις μεταδόσεις από τη Βιέννη, θα ακολουθεί θεματική εκπομπή με σχολιασμό και όλο το παρασκήνιο από όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού στον κόσμο.

Οι δύο ημιτελικοί και οι συμμετοχές

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία. Τα τραγούδια που θα προκριθούν στον Τελικό, καθορίζονται από την ψήφο του κοινού και των Κριτικών Επιτροπών. Το κοινό στην Ελλάδα θα μπορεί να ψηφίσει με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, *Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, *Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, *Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, *Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, *Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

