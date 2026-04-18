Eurovision 2026: Αυτό είναι το ποσό που θα κοστίσει η εμφάνιση του Ακύλα στη Βιέννη - iefimerida.gr

Ο 70ός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και έγινε γνωστό το κόστος της παραγωγής και παρουσίασης του εκπροσώπου μας Ακύλα Μυτιληναίου.

Το ποσό που θα ξοδέψει η ΕΡΤ για τον σχεδιασμό της παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Ο Akylas και το τραγούδι του «Ferto» θα ανέβουν στην ευρωπαϊκή σκηνή της Βιέννης στον Α΄ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου και, αν προκριθεί, θα διαγωνιστεί στον τελικό στις 16 Μαΐου.

Το κόστος της ελληνικής αποστολής στη Eurovision

Ο ίδιος και όλη η ομάδα που τον πλαισιώνει συνεχίζουν ακάθεκτοι να παρουσιάζουν το τραγούδι της Ελλάδας σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό πώς θα εμφανιστεί πάνω στη σκηνή ο εκκεντρικός καλλιτέχνης, ωστόσο η ΕΡΤ δημοσίευσε στη Διαύγεια την απόφαση για το κόστος της ελληνικής αποστολής, που περιλαμβάνει από το σχεδιασμό της όλης εμφάνισης μέχρι την παρουσίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Διαύγειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε κατά πλειοψηφία ποσό ύψους έως 168.568,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και φόρων, για τον σχεδιασμό της παραγωγής και την παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής στη σκηνή της Eurovision 2026.

Απόσπασμα από την απόφαση της ΕΡΤ / Πηγή: Διαύγεια

Η ανακοίνωση για τα φημολογούμενα υπερβολικά ποσά

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες γινόταν λόγος για διάφορα ποσά, με αποτέλεσμα η ΕΡΤ να προβεί σε ανακοίνωση όπου κάνει λόγο για υπερβολές.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Παρά τα όσα αναληθή διακινούνται στο διαδίκτυο, το ποσό που ενέκρινε η ΕΡΤ για την παραγωγή και παρουσίαση της φετινής ελληνικής συμμετοχής είναι μικρότερο ακόμη και από το περσινό. Καμία βάση δεν έχουν τα όσα υπερβολικά γράφονται από αναξιόπιστες πηγές για ποσό που θα ζαλίζει, το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας μας στο διαγωνισμό. Η ΕΡΤ σαφώς και επενδύει στο project που λέγεται Eurovision, κάνοντας όμως χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων».

Χάνει θέσεις στα προγνωστικά ο Akylas

Όσο για τα προγνωστικά, φαίνεται πως ο Akylas πέφτει, έστω και λίγο, στα ποσοστά. Πριν από έναν μήνα βρισκόταν στην 4﻿η θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για τη νίκη στο διαγωνισμό του τραγουδιού, ωστόσο τώρα φαίνεται πως έχει πέσει άλλη μία θέση.

Συγκεκριμένα, το «Ferto» συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, με τη Φινλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 30%. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία με το τραγούδι «Regarde» και ποσοστό 11%, ενώ ακολουθούν η Δανία με 10% και η Αυστραλία με 8%.