 Eurovision 2026: Πέφτει στα προγνωστικά ο Akylas - Σε ποια θέση τον δείχνουν οι στοιχηματικές - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Eurovision 2026: Πέφτει στα προγνωστικά ο Akylas - Σε ποια θέση τον δείχνουν οι στοιχηματικές

Ο Akylas ερμηνεύοντας το Ferto στον ελληνικό τελικό
Ο Akylas ερμηνεύοντας το Ferto στον ελληνικό τελικό / Φωτογραφία: Ndp photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας μήνας απομένει για τον τελικό της Eurovision 2026, και ο Ακύλας παρόλο που πέφτει στα προγνωστικά, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα.

Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον α’ ημιτελικό της Eurovision στη Βιέννη στις 12 Μαΐου, και αν προκριθεί, θα διαγωνιστεί στον τελικό στις 16/5, συνεχίζει ακάθεκτος να παρουσιάζει το τραγούδι του «Ferto» σε ευρωπαϊκές πόλεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια θέση δίνουν οι στοιχηματικές στον Ακύλα για τη Eurovision

Όσο για τα προγνωστικά, φαίνεται πως ο Ακύλας πέφτει, έστω και λίγο, στα ποσοστά. Πριν από έναν μήνα βρισκόταν στην 4η θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για την νίκη στον διαγωνισμό του τραγουδιού, ωστόσο τώρα φαίνεται πως έχει πέσει άλλη μία θέση.

Συγκεκριμένα, το «Ferto» συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7% με την Φινλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση και με ποσοστό 30%. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία με το τραγούδι «Regarde» και ποσοστό 11%, ενώ ακολουθούν η Δανία με 10% και η Αυστραλία με 8%.

Τα προγνωστικά για τη νίκη στη Eurovision 2026
Τα προγνωστικά για τη νίκη στη Eurovision 2026
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Eurovision 2026 AKYLAS προγνωστικά στοιχηματικές εταιρείες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ