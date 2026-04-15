Eurovision 2026: Πέφτει στα προγνωστικά ο Akylas - Σε ποια θέση τον δείχνουν οι στοιχηματικές - iefimerida.gr

Ένας μήνας απομένει για τον τελικό της Eurovision 2026, και ο Ακύλας παρόλο που πέφτει στα προγνωστικά, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα.



Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον α’ ημιτελικό της Eurovision στη Βιέννη στις 12 Μαΐου, και αν προκριθεί, θα διαγωνιστεί στον τελικό στις 16/5, συνεχίζει ακάθεκτος να παρουσιάζει το τραγούδι του «Ferto» σε ευρωπαϊκές πόλεις.



Ποια θέση δίνουν οι στοιχηματικές στον Ακύλα για τη Eurovision

Όσο για τα προγνωστικά, φαίνεται πως ο Ακύλας πέφτει, έστω και λίγο, στα ποσοστά. Πριν από έναν μήνα βρισκόταν στην 4η θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για την νίκη στον διαγωνισμό του τραγουδιού, ωστόσο τώρα φαίνεται πως έχει πέσει άλλη μία θέση.



Συγκεκριμένα, το «Ferto» συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7% με την Φινλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση και με ποσοστό 30%. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία με το τραγούδι «Regarde» και ποσοστό 11%, ενώ ακολουθούν η Δανία με 10% και η Αυστραλία με 8%.

Τα προγνωστικά για τη νίκη στη Eurovision 2026