Eurovision 2026: Τα μέλη της EBU θα ψηφίσουν αν θα συμμετάσχει ή όχι το Ισραήλ - iefimerida.gr

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 λόγω του πολέμου στη Γάζα, με την EBU να αποφασίζει να δράσει, βλέποντας μέλη της να ετοιμάζονται να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.

Σε επιστολή προς τα μέλη της, η EBU ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο, προκειμένου να γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN.

Όπως εξήγησε, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μιας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή.

Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η επιστολή που έστειλε η EBU στα μέλη της για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον ερχόμενο Νοέμβριο

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην Αντιπρόεδρο της EBU Petr Dvořák για να συζητήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.

Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη Θερινή Γενική Συνέλευση της EBU στο Λονδίνο, ο Petr παρουσίασε την έκθεσή του στο Συμβούλιο με βάση τα σχόλια που έλαβε από τη συνάντησή του με τα μέλη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ποικιλία απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή της KAN μεταξύ των μελών της EBU.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση υποστηρίζει την ένταξη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο που αντικατοπτρίζει τις αξίες των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ομοφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της KAN.

Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό απαιτεί μια ευρύτερη δημοκρατική βάση για τη λήψη απόφασης, στην οποία θα πρέπει να έχουν λόγο όλα τα μέλη.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να οργανώσει μια έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.

Η επίσημη επιστολή σύγκλησης αυτής της έκτακτης συνόδου, με περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας αποσταλεί την επόμενη εβδομάδα».