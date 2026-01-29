Eurovision 2026: Κληρονόμος του διάσημου οίκου Swarovski θα παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη - iefimerida.gr

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι θα παρουσιάσουν τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF.

Στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού θα εκπροσωπηθούν 35 χώρες. Η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποφάσισαν να τον μποϊκοτάρουν, αφού απορρίφθηκε η πρόταση για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό παγκοσμίως, μετά το 1967 και το 2015. Πέρυσι, περίπου 170 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον 69ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η 32χρονη Βικτόρια Σβαρόφσκι – εκ των κληρονόμων του οίκου Swarovski με τις περίφημες κρυστάλλινες δημιουργίες – παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού «Let’s Dance» στη γερμανική τηλεόραση. Ο 53χρονος Μίχαελ Οστρόφσκι είναι ηθοποιός και σεναριογράφος.

Εκτός από τους ημιτελικούς (12 και 14 Μαΐου) και τον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου, θα παρουσιάσουν επίσης δύο σόου πριν από κάθε διαγωνιστική φάση.

«Νιώθω πραγματικά μεγάλη τιμή», δήλωσε η Σβαρόφσκι στην πρώτη συνέντευξη Τύπου με τον συμπαρουσιαστή του φετινού διαγωνισμού.

«Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα δίδυμο που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε η διευθύντρια προγράμματος του ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς, υποσχόμενη ότι «θα τους θυμούνται για πολύ καιρό».

