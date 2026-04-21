Eurovision 2026: Η Κλαυδία θα δώσει το 12άρι της Ελλάδας στον τελικό - iefimerida.gr

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, Κλαυδία, θα ανακοινώσει σε ποια χώρα θα δώσει η Ελλάδα τους 12 βαθμούς τη βραδιά του φετινού τελικού.
Η τραγουδίστρια που πέρυσι μας εκπροσώπησε στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision πρόκειται να δώσει το 12άρι στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου στη Βιέννη.
Η Κλαυδία, έπειτα από την έκτη θέση που κέρδισε στον περσινό διαγωνισμό, φέτος επιλέχθηκε να είναι το πρόσωπο που θα ανακοινώσει σε ποια χώρα θα δώσει η Ελλάδα το 12άρι.
Την ίδια στιγμή, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν τον παλμό από το green room.
