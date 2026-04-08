Eurovision 2026: Μικρό κορίτσι η Antigoni Buxton χορεύει και τραγουδά το «My Number One» - iefimerida.gr

Eurovision 2026: Μικρό κορίτσι η Antigoni Buxton χορεύει και τραγουδά το «My Number One»

Η Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision
Η Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 / Φωτογραφία: Instagram
Ποιος να το έλεγε στην Antigoni Buxton όταν χόρευε ως παιδί το My Number One της Έλενας Παπαρίζου, ότι θα έφτανε να εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «A Little Bit More» της Eurovision η εκπρόσωπος από τη Μεγαλόνησο ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου είχε χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα το 2005. Την ερμηνεία της έντυσαν πλάνα που είχαν τραβηχτεί τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς. Σε αυτά η Antigoni Buxton, ως παιδί τότε, χορεύει και τραγουδά το My Number One.

Η μικρή Antigoni ενθουσιασμένη με το My Number One

«Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε το 2005 στον κήπο της γιαγιάς της Αντιγόνης στην Κύπρο - τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision, και η μικρή Αντιγόνη ήταν ενθουσιασμένη», αναφέρεται στην αρχή του κλιπ.

Η Antigoni Buxton, γνωστή μονολεκτικά ως Antigoni, είναι Αγγλοκύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόρειο Λονδίνο. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2022 μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι Love Island.

Φέτος έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι «Jalla». Η λέξη «Jalla» (ή «J’alla») προέρχεται από την κυπριακή διάλεκτο και σημαίνει «κι άλλο» ή «περισσότερο». Πρόκειται για ένα δυναμικό up-tempo κομμάτι που περιγράφεται ως «μεσογειακός summer-pop ύμνος». Συνδυάζει μοντέρνους ποπ ήχους με παραδοσιακά κυπριακά όργανα, όπως το τζουρά και το λαούτο.

