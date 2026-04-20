Eurovision 2026: Ο Akylas ολοκλήρωσε το promo tour -Χόρεψε συρτάκι έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Aκύλα και ο τραγουδιστής είναι έτοιμος για τη Βιέννη και την Eurovision 2026.



Το promo tour έκλεισε με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Aκύλα στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Σάββατο, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» σε μια ειδική εκδήλωση στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, βουλευτής Dragoș Gabriel Zisopol, καθώς και πολλοί Έλληνες που ζουν στη χώρα, όπως και ξένοι φαν.

Σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, ο Akylas συνομίλησε με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν η υποδοχή του από την ομάδα «Kymata» της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, με παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από τη Μακεδονία.

Ο Akylas στην εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι

Κατά την παραμονή του στη Ρουμανία, ο Akylas έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε μεγάλα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και στη δημόσια τηλεόραση της χώρας TVR, όπου ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του πρώτου καναλιού.

Η επίσκεψη του Aκύλα στη Ρουμανία κορυφώθηκε με μια δυνατή ερμηνεία του «Ferto» στο Eurovision Pre-Party 2026, στο Arenele Romane.

Επόμενος και τελευταίος σταθμός στο promo tour του Aκύλα ήταν το Λονδίνο. Την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε μια εκρηκτική εμφάνιση στο London Eurovision Party 2026, το τελευταίο «ραντεβού» των καλλιτεχνών της Eurovision πριν από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού στη Βιέννη, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Επιπλέον, ο Akylas έδωσε συνεντεύξεις σε μεγάλα, διεθνή ΜΜΕ, καθώς και σε δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης.