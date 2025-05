Eurovision 2025: Τρελάθηκε το X με την Εσθονία και το «Espresso Macchiato» - iefimerida.gr

Η συμμετοχή της Εσθονίας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2025, φαίνεται πως έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Tommy Cash, διακωμωδεί την ιταλική κουλτούρα του καφέ - κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ιταλούς - με τον στίχο ««No stresso, no stresso, no need to be depresso».



Εμπνευσμένο από ένα ταξίδι στο Κάπρι, όπου άκουσε μουσική ταραντέλα να παίζει στα τοπικά καφέ, είναι γραμμένο από τον Johannes Naukkarinen, ο οποίος είχε γράψει προηγουμένως το κλασικό τραγούδι της Eurovision Cha Cha Cha του Karijaa.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντως, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και να μην σχολιάσουν τόσο το κομμάτι όσο και τη σκηνική παρουσία του Tommy Cash.

