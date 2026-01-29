Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα σπουδών στη Φρανκφούρτη - iefimerida.gr

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου(EUC) ανακοινώνει την επέκταση της ακαδημαϊκής του παρουσίας στο παράρτημά του Πανεπιστημίου στη Φρανκφούρτη με τέσσερα (4) νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2026. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Συγκεκριμένα, στο EUC Frankfurt Campus θα προσφέρονται τα ακόλουθα νέα προγράμματα σπουδών στη νεοσυσταθείσα Σχολή Ζωής και Υγείας:

Επιπλέον, η Σχολή Ιατρικής συνεχίζει να προσφέρει:

Τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, με έμφαση στη διεπιστημονική γνώση, την έρευνα, την κλινική εφαρμογή και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το προηγμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα υγείας της Γερμανίας.

Open Day EUC Frankfurt Campus

Με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Open Day στο EUC Frankfurt Campus την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, μεταξύ 16:00 και 20:00 (ώρα Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:

Ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών

Λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για κριτήρια εισαγωγής

Γνωρίσουν φοιτητές/τριες και το ακαδημαϊκό προσωπικό

Ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα Simulation Labs του campus

Υποβάλουν αίτησή για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Ένα διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στη Φρανκφούρτη

Από την έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη το 2022, με την προσφορά του προγράμματος Doctor of Medicine (MD), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και εξωστρεφές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στον πεδίο των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Φρανκφούρτη αποτελεί το πρώτο κυπριακό πανεπιστημιακό παράρτημα που λειτούργησε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό και το στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου για παγκόσμια ακαδημαϊκή παρουσία.

Μακροπρόθεσμη επένδυση στην αριστεία

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής του στρατηγικής, το EUC υλοποιεί έναν φιλόδοξο σχεδιασμό περαιτέρω επέκτασης του campus της Φρανκφούρτης έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτή θα περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά κτίρια, προηγμένες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες φοιτητικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου διεθνούς ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου αριστείας στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Ζωής και Υγείας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Σπουδές 5 Αστέρων

Η Σχολή Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον καινοτόμες και καταξιωμένες ιατρικές σχολές στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Doctor of Medicine (MD) διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, είναι διαπιστευμένο από τον World Federation for Medical Education (WFME), διαθέτει διάκριση QS 5-Star Rating και κατατάσσεται στις θέσεις 501–600 παγκοσμίως στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας από την Times Higher Education.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών με έναρξη το Φθινόπωρο 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο εδώ﻿ ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και info@euc.ac.cy