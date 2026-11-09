Έτσι θα καταλάβεις τα δηλητηριώδη μανιτάρια -Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας θα τα βρεις - iefimerida.gr

Η ελληνική φύση είναι εξαιρετικά πλούσια σε μανιτάρια. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2.200 είδη μανιταριών, από τα οποία μόνο ένα μικρό μέρος τρώγεται.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στην Ελλάδα κυριαρχούν δύο εξαιρετικά επικίνδυνα είδη, ο φαλλοειδής και ο εαρινός αμανίτης. Ακόμη και μισό μανιτάρι είναι αρκετό για να προκαλέσει τον θάνατο, ενώ το δηλητήριό του δεν εξουδετερώνεται με το μαγείρεμα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας γενικός κανόνας για τον ασφαλή διαχωρισμό των βρώσιμων από τα θανατηφόρα είδη. Η αναγνώριση απαιτεί εξειδίκευση και η κατανάλωση πρέπει να αποφεύγεται με την παραμικρή αμφιβολία.

Η δηλητηρίαση από μανιτάρια είναι εξαιρετικά σοβαρή, προκαλώντας βλάβες σε ήπαρ και νεφρά, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται έως και ένα 24ωρο μετά. Η άμεση ιατρική βοήθεια είναι κρίσιμη για την επιβίωση.

Διαδεδομένοι μύθοι, όπως το μαγείρεμα με σκόρδο ή το βράσιμο, δεν προσφέρουν καμία προστασία και είναι επικίνδυνοι. Παρά τον κίνδυνο, οι μύκητες επιτελούν ζωτικό ρόλο στην ισορροπία και την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων.

Αν μαγειρέψεις ένα δηλητηριώδες μανιτάρι μαζί με σκόρδο, λένε, το σκόρδο θα μαυρίσει. Το ίδιο υποτίθεται ότι παθαίνει και ένα ασημένιο κουταλάκι μέσα στην κατσαρόλα. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες λαϊκές «δοκιμές» για τα άγρια μανιτάρια, και είναι εντελώς λανθασμένη, όπως άλλωστε κάθε παρόμοιο κόλπο. Κι όμως, τέτοιες αντιλήψεις στέλνουν κάθε χρόνο ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενίοτε σε κατάσταση που απειλεί τη ζωή τους.

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Η ελληνική φύση είναι εξαιρετικά πλούσια σε μύκητες. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2.200 είδη μανιταριών, από τα οποία μόνο ένα μικρό μέρος τρώγεται με ασφάλεια. Αρκετά από όσα φυτρώνουν σε δάση, χωράφια και άκρες δρόμων είναι πολύ τοξικά, και η κατανάλωσή τους είναι μια συνηθισμένη αιτία δηλητηριάσεων, κάποτε και θανάτων. Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος το έδειξε τον Νοέμβριο του 2025 ένα περιστατικό στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα ζευγάρι έφαγε άγρια μανιτάρια και κατέληξε με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε επειγόντως μεταμόσχευση.

Τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια στην Ελλάδα και πού θα τα βρεις

Από τα πολλά δηλητηριώδη είδη της ελληνικής φύσης, δύο ξεχωρίζουν ως τα πιο επικίνδυνα, και δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει πολύ για να τα βρει μπροστά του σε μια βόλτα στο δάσος. Το πρώτο είναι ο φαλλοειδής αμανίτης (Amanita phalloides), το πιο θανατηφόρο μανιτάρι του πλανήτη, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη χώρα. Σε αυτό οφείλεται η μεγάλη πλειονότητα των θανάτων από κατανάλωση μανιταριών. Η συγκέντρωση τοξινών του είναι τόσο υψηλή, που μισό μανιτάρι αρκεί για να σκοτώσει έναν ενήλικα. Το δηλητήριό του δεν εξουδετερώνεται ούτε με το μαγείρεμα ούτε με την κατάψυξη. Γι' αυτό οι έμπειροι συλλέκτες συμβουλεύουν να μην μπαίνει καν στο ίδιο καλάθι με άλλα μανιτάρια.

Ο φαλλοειδής αμανίτης φυτρώνει σε δάση με πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα, δηλαδή σε τοπία που προσελκύουν κάθε φθινόπωρο τους λάτρεις της συλλογής. Βγαίνει για μεγάλο μέρος του χρόνου, από τον Μάιο ως τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος που κινδυνεύει κανείς να τον συναντήσει δεν περιορίζεται στους φθινοπωρινούς μήνες.

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Ο δεύτερος είναι ο εαρινός αμανίτης (Amanita verna), στενός συγγενής του φαλλοειδούς και εξίσου θανατηφόρος. Όπως δείχνει και το όνομά του, εμφανίζεται κυρίως την άνοιξη. Έχει λευκή σάρκα και αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή, που όμως δεν είναι αρκετή για να κρατήσει μακριά έναν άπειρο συλλέκτη.

Ο φαλλοειδής αμανίτης φυτρώνει σε δάση με πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα / WIKIPEDIA

Ένα τρίτο, εξίσου θανατηφόρο είδος της ίδιας οικογένειας, ο δύσοσμος αμανίτης (Amanita virosa), σπανίζει στην Ελλάδα. Το γένος των αμανιτών περιλαμβάνει και άλλα τοξικά μανιτάρια, όπως τα Amanita pantherina και Amanita muscaria. Ταυτόχρονα όμως περιλαμβάνει και εδώδιμα είδη, με γνωστότερο το Amanita caesarea. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη κάνει την οικογένεια τόσο ύπουλη.

Πώς ξεχωρίζει το βρώσιμο από το θανατηφόρο;

Πώς ξεχωρίζει λοιπόν το βρώσιμο από το θανατηφόρο; Η απάντηση των ειδικών είναι αφοπλιστική: δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να το λέει με βεβαιότητα. Κάθε είδος αναγνωρίζεται από τα δικά του χαρακτηριστικά, και η αναγνώριση είναι δουλειά για έμπειρους γνώστες. Επιστήμονες, οργανώσεις και φίλοι του μανιταριού επιμένουν σε μια αρχή που δεν σηκώνει εξαιρέσεις. Κανείς δεν τρώει μανιτάρι αν δεν είναι απολύτως σίγουρος για το είδος του και για το ότι τρώγεται. Αν δεν το μάζεψε ο ίδιος, πρέπει να εμπιστεύεται απόλυτα και τον άνθρωπο που του το έδωσε. Με την παραμικρή αμφιβολία, ούτε μια δοκιμή.

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O εαρινός αμανίτης (Amanita verna), στενός συγγενής του φαλλοειδούς και εξίσου θανατηφόρος / SHUTTERSTOCK

Ο πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντινίδης έχει περιγράψει τρία γνωρίσματα που μοιράζονται οι θανατηφόροι αμανίτες. Είναι ομπρελόσχημοι, αλλά τα ελάσματα κάτω από το καπέλο τους είναι λευκά, όχι σκούρα όπως στα μανιτάρια του μπακάλικου. Στο πάνω μέρος του ποδιού έχουν ένα λεπτό δαχτυλίδι, «σαν φουστίτσα», όπως το είχε περιγράψει. Και η βάση τους δεν βγαίνει κατευθείαν από το χώμα, αλλά μέσα από μια θήκη σε σχήμα κυπέλλου. Όταν ένα μανιτάρι έχει και τα τρία, οι πιθανότητες να είναι δηλητηριώδες αυξάνονται κατακόρυφα, και ο αρχάριος καλά θα κάνει να μην το αγγίξει. Ούτε αυτά όμως αποτελούν αλάνθαστο κριτήριο, γι' αυτό η συλλογή πρέπει να γίνεται από ανθρώπους με εξειδίκευση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, λειτουργός περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, είχε γράψει στο περιοδικό «Αγρότης» ότι δεν υπάρχει καμία απλή δοκιμή που να ξεχωρίζει το δηλητηριώδες από το φαγώσιμο. Το μανιτάρι που ξεφλουδίζει εύκολα δεν είναι κατ' ανάγκη ακίνδυνο, σημείωνε: ο φαλλοειδής αμανίτης ξεφλουδίζει με μεγάλη ευκολία. Ακόμη και είδη του ίδιου γένους, όπως ο φαλλοειδής αμανίτης και το Amanita muscaria, παράγουν εντελώς διαφορετικές τοξίνες, με πολύ διαφορετική δράση στον οργανισμό. «Δεν υπάρχει κανένα ορατό σημάδι σε οποιοδήποτε μανιτάρι που να υποδεικνύει ότι έχει ή δεν έχει δηλητήριο», έγραφε.

Από τις βαρύτερες τροφικές δηλητηριάσεις

Η δηλητηρίαση από μανιτάρια είναι από τις βαρύτερες τροφικές δηλητηριάσεις, γιατί ορισμένες τοξίνες χτυπούν το ήπαρ, τα νεφρά ή το νευρικό σύστημα. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να φανούν σε λίγες ώρες ή και ένα εικοσιτετράωρο αργότερα: ναυτία, εμετός, έντονοι πόνοι στην κοιλιά, πυρετός, διάρροια. Με την παραμικρή υποψία, πρέπει να ζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια, ακόμη κι αν τα συμπτώματα μοιάζουν ήπια, χωρίς καμία απόπειρα αυτοθεραπείας.

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Ένα τρίτο, εξίσου θανατηφόρο είδος της ίδιας οικογένειας, ο δύσοσμος αμανίτης (Amanita virosa), σπανίζει στην Ελλάδa / SHUTTERSTOCK

Ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Βοηθά να κρατηθούν υπολείμματα από τα μανιτάρια ή δείγμα εμετού, ώστε οι γιατροί να εντοπίσουν την τοξίνη. Ως την άφιξη στο νοσοκομείο, ο ασθενής πρέπει να μείνει ήρεμος και να μην πιει αλκοόλ ούτε να φάει τίποτα. Την ακριβή διάγνωση και τη θεραπεία μπορούν να τις δώσουν μόνο γιατρός ή κέντρο δηλητηριάσεων. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η αντιμετώπιση, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ανάρρωσης και μειώνονται οι μόνιμες βλάβες.

Πέρα από το σκόρδο και το ασημένιο κουτάλι, κυκλοφορούν κι άλλοι μύθοι που κανένα επιστημονικό δεδομένο δεν στηρίζει. Δεν ισχύει ότι κάθε μανιτάρι γίνεται φαγώσιμο αν το βράσεις και πετάξεις το νερό. Δεν ισχύει ότι όσα τρώνε τα ζώα είναι ασφαλή και για τον άνθρωπο. Δεν ισχύει ότι τα μανιτάρια χωρίς άσχημη μυρωδιά ή έντονα χρώματα είναι αθώα. Ούτε το ξέρασμα, το αλάτι ή το ξίδι διώχνουν το δηλητήριο. Και το μανιτάρι με τη «φουστίτσα» στο πόδι κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι.

Τίποτα από αυτά δεν κάνει τα μανιτάρια εχθρούς της φύσης. Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, που αφιέρωσε στο θέμα το 25ο τεύχος του περιοδικού του «Φύση Όραμα», οι μύκητες είναι απαραίτητοι για την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Οι μυκορριζικοί μύκητες προσκολλώνται στις ρίζες των φυτών, τα βοηθούν να απορροφούν φώσφορο και νερό και τα κάνουν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. Ως κορυφαίοι αποδομητές ξύλων και φύλλων, επιστρέφουν στο έδαφος άνθρακα, άζωτο και φώσφορο. Ορισμένα είδη διασπούν υδρογονάνθρακες και επίμονους ρύπους, καθαρίζοντας μολυσμένα εδάφη και νερά. Άλλα λειτουργούν ως φυσικοί αντίπαλοι των παθογόνων που προσβάλλουν τα φυτά. Και όλοι μαζί βοηθούν να δεσμεύεται ο άνθρακας στο έδαφος, σαν μια υπόγεια τράπεζα που κρατά τον άνθρακα μακριά από την ατμόσφαιρα.