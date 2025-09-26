Ετσι είναι σήμερα η Ελένη από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της Κλαίρης Κατσαντώνη [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Κλαίρη Κατσαντώνη έγινε διάσημη στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 υποδυόμενη την «Ελένη», την γυναίκα του «Ιάσονα» στη θρυλική σειρά το «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη.



Συνάδελφος της Χαρούλας Πεπονάκη (Έλντα Πανοπούλου) και της Κατερίνας Σοφιανού (Κατερίνα Γιουλάκη), η Ελένη Σωτηριάδου ήταν παντρεμένη με τον Ιάσωνα, τον οποίο υποδυόταν ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Η Ελένη και ο Ιάσονας από το «Ρετιρέ»

Η επιτυχία του Ρετιρέ ήταν τεράστια, ωστόσο, η Κλαίρη Κατσαντώνη αποφάσισε να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε παλαιότερη συνέντευξη της στην εκπομπή «JOY» η Τζόυς Ευείδη είχε αναφερθεί σε αυτή λέγοντας πως τα σταμάτησε όλα και αφοσιώθηκε στην οικογένεια της.

Η σπάνια εμφάνιση της Κλαίρης Κατσαντώνη



Το βράδυ της Τετάρτης, η Κλαίρη Κατσαντώνη έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς βρέθηκε στην παράσταση «Ιλαριοπούλα» στο κηποθέατρο Παπάγου, όπου πόζαρε για τους φωτογράφους, δίπλα στην Νάντια Μουρούζη και την Ελένη Κρίτα.

Η Κλαίρη Κατσαντώνη

Η Κλαίρη Κατσαντώνη με την Νάντια Μουρούζη