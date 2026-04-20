Ετεοκλής Παύλου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Μου φάνηκε κάπως άβολο και αμήχανο εκείνη τη στιγμή» - iefimerida.gr

Για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την αναφορά του στη μητέρα του που είχε φύγει από τη ζωή σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου,﻿ χαρακτηρίζοντάς το άβολο και αμήχανο.

«Όταν φεύγει η μητέρα ενός ανθρώπου από τη ζωή, θεωρώ ότι αλλάζει ολόκληρη η συνέντευξη, ολόκληρη η συνύπαρξη αυτή και το τηλεοπτικό προϊόν που είδαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά παρουσιαστής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ετεοκλής Παύλου: «Περίμενα από το πρότζεκτ να γίνει από την αρχή ένα γύρισμα»

Ο Ετοκλής Παύλου μέσα από την εκπομπή του, Breakfast@Star, ανέφερε πως ήταν συγκινητική η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ωστόσο στη συνέχεια εξέφρασε την ένστασή του: «Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα όταν μίλησε για τη μητέρα του, αλλά μου φάνηκε κάπως άβολο επειδή η μητέρα του έφυγε από τη ζωή πριν από το γύρισμα. Όταν ξέρεις τη συνέχεια της όλης κατάστασης, μου φάνηκε κάπως άβολο και αμήχανο εκείνη τη στιγμή να το ακούω όλο αυτό. Περίμενα από το πρότζεκτ να γίνει από την αρχή ένα γύρισμα, ίσως ένα συμπληρωματικό γύρισμα ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμηχανία, στα δικά μου μάτια πάντα», είπε.

Δείτε το βίντεο

Κατά την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής «Moments» στον ANT1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της αφιέρωσε την εκπομπή, αποκαλύπτοντας, συγκινημένος, πως όταν έκανε το πρώτο γύρισμα είχε μόλις μάθει ότι η μητέρα του δεν θα τα κατάφερνε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας»

Μάλιστα, μέσα από την εκπομπή του, «The 2Night Show», ο παρουσιαστής είχε αναφέρει: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ακόμα και καμιά φορά για τη μητέρα μου -τώρα που την έχασα, πρόσφατα- λέω ακόμα ότι είναι, γιατί κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».

Το δυσάρεστο γεγονός είχε γνωστοποιήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στα μέσα Ιανουαρίου με μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

