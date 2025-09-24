Ετεοκλής Παύλου: Η αποκάλυψη on air για την προσωπική του ζωή με την Ελένη Χατζίδου -«Κοιμάμαι στον καναπέ» - iefimerida.gr

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο Ετεοκλής Παύλου, με αφορμή έρευνα που προβλήθηκε στο «Breakfast@Star» για τα ζευγάρια που κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι κοιμάται κατά κανόνα στον καναπέ, και «επισκέπτεται» τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου, στο κρεβάτι τους μόλις μία φορά την εβδομάδα.

Ο ίδιος, μάλιστα, τόνισε ότι φροντίζει να είναι «στην πένα» τα βράδια που κοιμάται με τη σύζυγό του, με την Ελένη Χατζίδου να συμφωνεί, προσθέτοντας ότι «όταν δεν έχεις την καθημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ», λέγοντας, ωστόσο, ότι «ο Ετεοκλής, όμως, το παράκανε».

Ετεοκλής Παύλου: Μία φορά τη βδομάδα πάω στο κρεβάτι με την Ελένη Χατζίδου

«Εγώ έχω βρει αυτή τη λύση πολύ καιρό πριν. Κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς», ανέφερε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου, σχολιάζοντας την έρευνα που προβλήθηκε στην εκπομπή του Star.

«Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, καμιά Παρασκευή ή Σάββατο. Πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό», συνέχισε ο ίδιος.

«Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις την καθημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ. Ο Ετεοκλής, όμως, το παράκανε», σημείωσε από την πλευρά της η Ελένη Χατζίδου, με τον Ετεοκλή Παύλου να παίρνει εκ νέου τον λόγο.

«Ακούστε ένα tip: Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κάνω όταν κοιμηθώ, ώστε, αν ξυπνήσει, να με δει ωραίο», τόνισε ο παρουσιαστής.