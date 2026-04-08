«Έσπασαν» ολόκληρη αυλή για το βαρύ ζεϊμπέκικο της Μαρίνας Ασλάνογλου (βίντεο) - iefimerida.gr

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη και φρόντισε να διασκεδάσει με την ψυχή της και να ρίξει τις βόλτες της χορεύοντας ζεϊμπέκικο.

Η ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή της στην Κρήτη, όπου, όπως φαίνεται, το κέφι χτύπησε «κόκκινο». Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός δεν άργησε να παρασυρθεί και του έδωσε και κατάλαβε. Σε ένα από τα βίντεο εκείνη φαίνεται να χορεύει ζεϊμπέκικο και οι υπόλοιποι συνδαιτυμόνες να καταστρέφουν σχεδόν την αυλή όπου στήθηκε το φιλικό γλέντι.

Αντί για πιάτα έσπαγαν πλακάκια

Στο παραδοσιακό κρητικό γλέντι η Μαρίνα Ασλάνογλου έκλεψε τις εντυπώσεις όταν αποφάσισε να σηκωθεί και να ρίξει μια βαριά ζεϊμπεκιά. Όλοι άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια και να τραγουδάνε μέχρι που οι Κρητικοί της παρέας ανέβασαν το σπάσιμο των πιάτων σε άλλο επίπεδο. Κι αυτό γιατί, όπως μαρτυρά το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, άρχισαν να πετάνε τεράστια πλακάκια στα πόδια της ηθοποιού αντί για τα παραδοσιακά πιάτα.

Η ηθοποιός με casual αμφίεση και ανεβασμένη διάθεση συνέχισε απτόητη τον χορό της, με την αυλή λίγη ώρα μετά να μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο από τα σπασμένα πλακάκια. Μάλιστα, σχολιάζοντας το βίντεο, έγραψε χαρακτηριστικά «Γιατί εμείς στην Κρήτη σπάμε πλακάκια!!!».