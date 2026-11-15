 Ερωτευμένοι στη Θεσσαλονίκη Τσαρούχας και Νοτοπούλου: Η ανάρτηση της πολιτικού και το «αντίο» στo Φεστιβάλ
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Ερωτευμένοι στη Θεσσαλονίκη Τσαρούχας και Νοτοπούλου: Η ανάρτηση της πολιτικού και το «αντίο» στo Φεστιβάλ

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Ερωτευμένοι στη Θεσσαλονίκη Τσαρούχας και Νοτοπούλου
Ερωτευμένοι στη Θεσσαλονίκη Τσαρούχας και Νοτοπούλου

Κοινή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έκαναν Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ο ηθοποιός και η πολιτικός είναι ζευγάρι τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχε γνωστοποιήσει ο Πασχάλης Τσαρούχας με ανάρτησή του στα social media.

Αυτή τη φορά, η Κατερίνα Νοτοπούλου έκανε ανάρτηση με τον αγαπημένο της αγκαλιά, ενώ χαμογελούν έξω από χώρο προβολής ταινιών.

«Αντίο Φεστιβάλ» έγραψε η Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή την ολοκλήρωση του φετινού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

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