Ερωτευμένη στο Παλέρμο η Μαρία Κορινθίου -Το άλμπουμ από τις διακοπές με τον σύντροφό της [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης επέλεξαν το Παλέρμο για μια όμορφη απόδραση στην Ιταλία, με τη μοναδική ατμόσφαιρα και τα ξεχωριστά αξιοθέατα της πόλης.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

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Η κοινή παρουσία της Μαρίας Κορινθίου και του Γιώργου Καραθανάση στο Παλέρμο δείχνει πως οι δυο τους συνεχίζουν να μοιράζονται όμορφες στιγμές και να απολαμβάνουν μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους.

Περιπλάνηση στο Παλέρμο για τη Μαρία Κορινθίου

Το ζευγάρι περιπλανήθηκε στους δρόμους του Παλέρμο και επισκέφθηκε ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, απολαμβάνοντας την αρχιτεκτονική, την ιστορία και την ξεχωριστή αισθητική της Σικελίας.

Η Μαρία Κορινθίου, μάλιστα, φρόντισε να καταγράψει με τον φωτογραφικό της φακό αρκετές από αυτές τις στιγμές, μεταφέροντας στους ακολούθους της εικόνες από την ταξιδιωτική της εμπειρία.

Ανάμεσα στους σταθμούς της βόλτας της ήταν ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός του Παλέρμο, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της πόλης. Στη συνέχεια, η ηθοποιός επισκέφθηκε το περίφημο Teatro Massimo, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτισμού της Ιταλίας. Εκεί είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στο εσωτερικό του θεάτρου και να θαυμάσει την εντυπωσιακή του διακόσμηση.

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Οι εικόνες από το Teatro Massimo αποτυπώνουν τη μεγαλοπρέπεια του χώρου, με τις σειρές των κόκκινων καθισμάτων, τα περίτεχνα θεωρεία με τις χρυσές λεπτομέρειες και τη χαρακτηριστική βαριά βελούδινη αυλαία να δημιουργούν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε άλλη εποχή. Η επίσκεψη αποτέλεσε μία ακόμη ξεχωριστή στάση στο ταξίδι της, με την ίδια να απολαμβάνει κάθε στιγμή της περιήγησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες από το Παλέρμο

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Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

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«Theatro Massimo. Το μεγαλύτερο Λυρικό θέατρο στην Ευρώπη. Συγκλονιστικά ιστορικά πανέμορφο»