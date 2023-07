O νέος έρωτας της Βαλέριας Χοψονίδου -Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον επιχειρηματία που της έκλεψε την καρδιά - iefimerida.gr

Ερωτευμένη εδώ και αρκετούς μήνες είναι η Βαλέρια Χοψονίδου. Η αδερφή της Ολυμπίας Χοψονίδου βρίσκεται σε σχέση με τον θεατρικό παραγωγό, Αντώνη Βλωτιδέλλη, είναι πολύ ευτυχισμένη και δεν το κρύβει.

Οι δυο τους βρέθηκαν για διακοπές στη Μύκονο, εκεί όπου τους εντόπισε ο φωτογραφικός φακός του NDP να κάνουν τις βόλτες τους.

Η Βαλέρια Χοψονίδου ήταν ντυμένη με μια λευκή see - through ολόσωμη φόρμα που αναδείκνυε την ηλιοκαμένη επιδερμίδα της ενώ ο σύντροφός της επέλεξε ένα total black look με τα λευκά sneakers να κάνουν αντίθεση.

