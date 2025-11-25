Έρικ Ντέιν: Δεκάλεπτο χειροκρότημα από το συνεργείο του «Brilliant Minds» για την ερμηνεία του -Υποδύεται ασθενή με ALS - iefimerida.gr

Eπί 10 λεπτά χειροκροτούσε το το συνεργείο της σειράς «Brilliant Minds» τον Έρικ Ντέιν για την ερμηνεία του, μετά την ολοκλήρωση της σκηνής του.

Η εμπειρία ήταν συγκινητική. Σε μια συγκεκριμένη σκηνή, ο Μάθιου ηχογραφούσε ένα μήνυμα σχετικά με την αλλαγή της στάσης του, καθώς κατάφερε να ζητήσει στήριξη και βοήθεια από το περιβάλλον του. Τα γυρίσματα, σύμφωνα με τον Γκράσι ήταν «συναισθηματικά φορτισμένα», μέχρι που ολόκληρο το συνεργείο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει τον Έρικ Ντέιν.

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Γκράσι: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην καριέρα μου. Ουσιαστικά, πήρε ένα δεκάλεπτο χειροκρότημα αφού τελείωσε η σκηνή, επειδή ήταν τόσο αληθινή. Και ενώ ο χαρακτήρας του βρίσκει το θάρρος να ζητήσει βοήθεια, υπάρχει πολύ θάρρος και στον ίδιο τον Έρικ για να πει την ιστορία του. Το να μοιραστεί αυτό το κομμάτι του εαυτού του είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αυξάνει την ευαισθητοποίηση και δείχνει στους ανθρώπους ότι δεν είναι μόνοι».

Στο επεισόδιο, που γυρίστηκε τον Οκτώβριο, ο Ντέιν υποδύεται τον Μάθιου, έναν πυροσβέστη που έχει συνηθίσει να είναι ο άνθρωπος που βοηθά και όχι εκείνος που χρειάζεται βοήθεια. Ο ήρωας δεν έχει μοιραστεί τη διάγνωσή του με την πρώην σύζυγο και την κόρη του, φοβούμενος ότι θα γίνει βάρος στην οικογένεια και στους συναδέλφους του.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Δρ. Μαρκ Σλόαν («McSteamy») στο «Grey’s Anatomy», επέστρεψε στη μικρή οθόνη μέσω της σειράς «Brilliant Minds». Ο Ντέιν εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ερμηνεύοντας έναν πυροσβέστη με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της δικής του διάγνωσης. Ο ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει τον Απρίλιο ότι έχει διαγνωστεί με ALS, μια νόσο που προκαλεί προοδευτική εκφύλιση των νευρικών κυττάρων στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο.

Όταν η ομάδα του ηθοποιού εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σίριαλ, ο δημιουργός του «Brilliant Minds», Μάικλ Γκράσι, ανταποκρίθηκε αμέσως. Ο Γκράσι δήλωσε ότι ο Ντέιν ήταν ενθουσιασμένος με τη συνεργασία τους και πως κάθε μέρα στα γυρίσματα ο ηθοποιός τον υποδεχόταν με τη φράση «έλα να σε αγκαλιάσω». Πρόσθεσε ότι ανάμεσα στις σκηνές υπήρχε πολύ γέλιο και ζεστή ατμόσφαιρα.