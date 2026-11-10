«Δεν έχω καμία μητρότητα, δεν το αισθάνθηκα ποτέ»: Η δήλωση της Εριέττας Μαυρουδή, μητέρα της Ναταλίας Γερμανού, που προκάλεσε σάλο και σχόλια - iefimerida.gr

Έντονη συζήτηση στις τηλεοπτικές εκπομπές προκάλεσαν όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τη μητρότητα και τη Ναταλία Γερμανού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Εριέττα Μαυρουδή παραδέχτηκε δημόσια πως δεν αισθάνθηκε ποτέ τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι στις επισκέψεις της προτιμούσε τη συντροφιά της γιαγιάς τής Ναταλίας. Τόνισε, ωστόσο, πως της μετέδωσε την αξία της ανεξαρτησίας και της αφοσίωσης στη δουλειά.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Οι απόψεις διχάστηκαν, με άλλους να επικροτούν την ειλικρίνειά της και άλλους να επικεντρώνονται στο πώς βιώνει ένα παιδί μια τέτοια δημόσια παραδοχή.

Στις τηλεοπτικές εκπομπές, παρουσιαστές, όπως ο Γιώργος Λιάγκας και η Σίσσυ Χρηστίδου, εξέφρασαν προβληματισμό για την πλευρά της Ναταλίας. Αντίθετα, η Κατερίνα Καινούργιου υπερασπίστηκε το δικαίωμα στη διαφοροποίηση από τα κοινωνικά στερεότυπα της μητρότητας.

Η ίδια η Ναταλία Γερμανού απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι γνώριζε τις θέσεις της μητέρας της από την εφηβεία. Εξήγησε πως, μέσω ψυχανάλυσης, επέλεξε να εκτιμήσει τα θετικά στοιχεία που της κληροδότησε, όπως η ανεξαρτησία και η μόρφωση.

Η μητέρα της παρουσιάστριας παραχώρησε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στη Ρέα Βιτάλη και στην εκπομπή «Κεραία» του ERT News, μιλώντας χωρίς περιστροφές για τη σχέση της με τον ρόλο της μητέρας και παραδεχόμενη ότι δεν ένιωσε ποτέ τη μητρότητα με τον τρόπο που συνήθως περιγράφεται.

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Τι είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τη μητρότητα και τη Ναταλία Γερμανού

Μία από τις αναφορές που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνη στις επισκέψεις της στη Ναταλία Γερμανού. Όπως αποκάλυψε, η κόρη της τής έχει πει στο παρελθόν ότι πήγαινε περισσότερο για να κάθεται με τη «Λελέ» και να συζητούν για άντρες, με την ίδια να απαντά: «Ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά». Η «Λελέ» ήταν η Ελένη Γερμανού, μητέρα του Φρέντυ Γερμανού και γιαγιά της Ναταλίας Γερμανού.

Η Εριέττα Μαυρουδή δήλωσε ακόμη ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ τη μητρότητα και πως δεν ντρέπεται να το παραδέχεται, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες που αισθάνονται αντίστοιχα και πρέπει να μπορούν να το εκφράζουν. Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί πως μετέδωσε στην κόρη της την αξία της ανεξαρτησίας και της αφοσίωσης στη δουλειά.

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Οι δηλώσεις της έγιναν γρήγορα αντικείμενο έντονου σχολιασμού τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, με τις απόψεις να διίστανται. Άλλοι στάθηκαν στην ειλικρίνειά της και στο δικαίωμα μιας γυναίκας να μην ταυτίζεται με το παραδοσιακό πρότυπο της μητρότητας, ενώ άλλοι επικεντρώθηκαν στο πώς μπορεί να βιώνει ένα παιδί μια τόσο δημόσια παραδοχή.

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα πω μπράβο»

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας παραδέχτηκε ότι εκτιμά την ειλικρίνεια της Εριέττας Μαυρουδή, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η ουσία των όσων είπε τον ενόχλησε.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ότι άλλο είναι να αναγνωρίζει κάποιος τη γενναιότητα μιας δημόσιας παραδοχής και άλλο να επιδοκιμάζει τη στάση ενός γονιού απέναντι στο παιδί του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα της πει «μπράβο», αλλά θα αναγνωρίσει «τη λεβεντιά της παραδοχής».

Στο ίδιο τραπέζι υπήρξε διαφωνία με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, όταν η συζήτηση στράφηκε στο τι θεωρείται «φυσιολογικό» στη σχέση γονέα και παιδιού. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός σωστός τρόπος έκφρασης της αγάπης και σημείωσε πως, από τη στιγμή που μητέρα και κόρη έχουν μιλήσει δημόσια για το θέμα, φαίνεται ότι το έχουν επεξεργαστεί μεταξύ τους.

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Κατερίνα Καινούργιου: «Η κοινωνία δεν πρέπει να κατασπαράζει όποιον βγαίνει από τα στερεότυπά της»

Διαφορετική προσέγγιση είχε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι αρχικά αιφνιδιάστηκε από τη δήλωση πως η Εριέττα Μαυρουδή δεν είχε αισθανθεί τη μητρότητα, ωστόσο, παρακολουθώντας συνολικά τη συνέντευξη, θεώρησε ότι κατανόησε καλύτερα τη στάση της.

Η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε κυρίως στην κοινωνική πίεση που ασκείται στις γυναίκες σε σχέση με τη μητρότητα και υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να «κατασπαράζεται» όποια γυναίκα αποκλίνει από τα στερεότυπα ή παραδέχεται ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά.

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Σίσσυ Χρηστίδου: «Αισθάνομαι άβολα για τη Ναταλία»

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να εστιάσει περισσότερο στην πλευρά της Ναταλίας Γερμανού. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι!», χαρακτήρισε την Εριέττα Μαυρουδή ιδιαίτερα ειλικρινή, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι τόσο προσωπικά ζητήματα μιας σχέσης μητέρας και κόρης συζητούνται δημόσια.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι γνωρίζει μέσα από παλαιότερες εξομολογήσεις της Ναταλίας Γερμανού πως έχει δουλέψει πολύ αυτά τα βιώματα, ενώ δήλωσε ότι αισθάνθηκε άβολα για εκείνη ακούγοντας τη συνέντευξη. Παράλληλα, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ναταλία έχει διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί στη σχέση με τη μητέρα της.

Η διαφωνία στο «Studio στις 3»

Οι δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή προκάλεσαν συζήτηση και στο «Studio στις 3», όπου η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος προσέγγισαν διαφορετικά το ζήτημα.

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Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου έθεσε το ερώτημα αν μια γυναίκα που δεν βίωσε τη μητρότητα με τον αναμενόμενο τρόπο δεν έχει δικαίωμα να το πει δημόσια και αν πρέπει να κρίνεται γι' αυτό. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, από την άλλη, στάθηκε περισσότερο στα όρια της δημόσιας εξομολόγησης και στο κατά πόσο όλα όσα αισθάνεται κάποιος χρειάζεται να δημοσιοποιούνται, όταν αφορούν και έναν άλλο άνθρωπο.

Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η ίδια η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε για τη συνέντευξη της μητέρας της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν άκουσε κάτι που δεν γνώριζε ήδη.

Η παρουσιάστρια ανέφερε στη Huffpost, ότι είχε ακούσει για πρώτη φορά αυτές τις αλήθειες από τη μητέρα της όταν ήταν 15 ετών και παραδέχτηκε ότι τότε δυσκολεύτηκε να τις αποδεχτεί. Μετά από συζητήσεις και ψυχανάλυση, όπως εξήγησε, επέλεξε να επικεντρωθεί στα θετικά χαρακτηριστικά της μητέρας της και σε όσα εκείνη της μετέδωσε.

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«Επέλεξα να αγαπήσω τη μητέρα μου για τα καλά της στοιχεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκτιμά όσα της κληροδότησε σε επίπεδο μόρφωσης, ανεξαρτησίας και ευγένειας.