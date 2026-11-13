Εριέττα Μαυρουδή: Το «καρφί» για τη Μαρία Ιωαννίδου που πέρασε απαρατήρητο -«Η κυρία που είχε τότε...»

Η Εριέττα Μαυρουδή τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων μετά τις δηλώσεις της για τη μητρότητα, καθώς παραδέχτηκε ότι δεν ένιωσε τον παραδοσιακό ρόλο της μητέρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε πως συνόδευε τον Φρέντυ Γερμανό στις χημειοθεραπείες, ισχυριζόμενη ότι η τότε σύζυγός του, Μαρία Ιωαννίδου, απέφευγε να δείχνει την ταυτότητά της στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να κρύψει την ηλικία της.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το νοσοκομείο επικοινώνησε μαζί της την ημέρα του θανάτου του Φρέντυ Γερμανού, καθώς εκείνη ήταν το πρόσωπο που ειδοποιήθηκε από το προσωπικό για το μοιραίο γεγονός που συνέβη στο «Υγεία».

Η Μαρία Ιωαννίδου αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «ντροπή» και «κατινιές» που προσβάλλουν τη μνήμη του δημοσιογράφου. Υποστήριξε ότι πρόκειται για ψέματα και φτηνές κατηγορίες, εκφράζοντας την οργή της για τα λεγόμενα.

Η ηθοποιός διέψευσε ότι η Μαυρουδή ειδοποιήθηκε για τον θάνατό του, τονίζοντας ότι η ίδια ήταν δίπλα του και του έκλεισε τα μάτια. Απέρριψε, επίσης, τους ισχυρισμούς για την ταυτότητα, χαρακτηρίζοντάς τους «κουταμάρες».

Μιλώντας στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ και στη δημοσιογράφο Ρέα Βιτάλη, αναφέρθηκε επίσης στη σχέση που διατήρησε με τον πρώτο της σύζυγο, Φρέντυ Γερμανό, και πατέρα της κόρης τους, Ναταλίας Γερμανού, ακόμη και μετά το διαζύγιό τους.



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Τι είπε για τη Μαρία Ιωαννίδου και τις θεραπείες του Φρέντυ Γερμανού



Η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε πως με τον Φρέντυ Γερμανό παρέμειναν στενοί φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής του και πως η ίδια τον συνόδευε στις θεραπείες που έκανε για τον καρκίνο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στη Μαρία Ιωαννίδου, με την οποία ο δημοσιογράφος είχε μοιραστεί περίπου 20 χρόνια κοινής ζωής, εξηγώντας γιατί ήταν εκείνη που τον πήγαινε στο νοσοκομείο και όχι ή τότε σύζυγός του.

«Μείναμε φίλοι όλη μας τη ζωή και μάλιστα στο τέλος, εγώ τον πήγαινα για τις χημειοθεραπείες του. Υπήρχε ένα μηχάνημα που έκανε τις ακτινοβολίες, που ήταν μόνο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και επειδή η κυρία που είχε τότε, δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητά της στα παιδάκια, στα φανταράκια που ήταν στην είσοδο, για να μην βλέπουν πόσο χρονών είναι, τον πήγαινα εγώ, που δεν με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια πόσο χρονών είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μαυρουδή.



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«Εμένα φώναξαν όταν κατέληξε»



Η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε επίσης πως ήταν εκείνη που ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο την ημέρα του θανάτου του Φρέντυ Γερμανού.

«Και την τελευταία μέρα, εμένα φωνάξανε όταν κατέληξε, όπως μου είπε και ο κύριος στο Υγεία», είπε χαρακτηριστικά.

Η έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου

Η Μαρία Ιωαννίδου ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή, απαντώντας στις δηλώσεις της για τον Φρέντυ Γερμανό και διαψεύδοντας όσα ανέφερε για τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για όσα υποστήριξε η πρώην σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού, κάνοντας λόγο για ψέματα και προσβολή της μνήμης του.



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«Ντροπή και κατινιές – Η γυναίκα είναι τρελή»



«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα, ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο; Γιατί είναι τρελή! Δεν είναι στα καλά της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Εγώ δεν ασχολούμαι με φτηνά πράγματα για μένα, τον Φρέντυ και τη μνήμη του. Είναι φτηνά και κατινιές. Δεν θα κάτσω να "κατινιάσω". Δεν είμαι "Κατίνα", αυτή είναι».

Αναφερόμενη στις θεραπείες του Φρέντυ Γερμανού στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εξήγησε πως είχε ζητήσει από την Εριέττα Μαυρουδή να τον μεταφέρει μόλις δύο φορές, επειδή η ίδια ήταν τότε πολύ νέα και δεν οδηγούσε.

Όσο για τον ισχυρισμό ότι απέφευγε να δείξει την ταυτότητά της λόγω ηλικίας, απάντησε: «Θες δεν θες, την ταυτότητά σου τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, μόνο που το ακούω ανατριχιάζω».



«Εγώ του κρατούσα το χέρι και του έκλεισα τα μάτια»



Η Μαρία Ιωαννίδου διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι ήταν η πρώτη που ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο όταν πέθανε ο Φρέντυ Γερμανός.

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«Λέει ψέματα. Γιατί να την πάρουν τηλέφωνο; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν, εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ, εγώ ήμουν δίπλα του, του κρατούσα το χέρι και του έκλεισα τα ματάκια του. Φαίνεται έχει απωθημένα», δήλωσε.

Τέλος, η ηθοποιός απέρριψε και όσα είχε υποστηρίξει η Μαυρουδή για την προσωπική ζωή του δημοσιογράφου, διαψεύδοντας ότι δεν ήθελε τη σύζυγό του να εργάζεται ή ότι ήταν γυναικάς. Όπως τόνισε, ο Φρέντυ Γερμανός τη στήριζε επαγγελματικά και δεν την είχε απατήσει ποτέ.