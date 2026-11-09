Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ τη μητρότητα» -Ο χωρισμός από τον Φρέντυ Γερμανό και όσα είπε για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού - iefimerida.gr

Σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε για τον Φρέντυ Γερμανό, τη μητρότητα και τη σχέση με τη Ναταλία Γερμανού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε πως οι πατριαρχικές αντιλήψεις του Φρέντυ Γερμανού και η άρνησή του να την αφήσει να εργαστεί, τους οδήγησαν στο διαζύγιο. Ο ίδιος επιθυμούσε οικογένεια, ενώ εκείνη αποφάσισε τον χωρισμό για να αποφύγει την κατάθλιψη.

Η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τη μητρότητα, δηλώνοντας πως είναι ένα συναίσθημα που δεν βίωσε ποτέ. Το χαρακτήρισε πιθανή «αναπηρία», τονίζοντας όμως ότι δεν ντρέπεται και πως άλλες γυναίκες πρέπει να μιλούν ανοιχτά γι' αυτό.

Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε «κλασική» μητέρα, αλλά πιστεύει ότι κατάφερε να μεταδώσει στην κόρη της Ναταλία την αγάπη για την ανεξαρτησία, την αυτοδυναμία και την επαγγελματική αφοσίωση, παρά τα παράπονα της τελευταίας για την παιδική τους ηλικία.

Εξέφρασε τον θαυμασμό της για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, επισημαίνοντας την επαγγελματική της πορεία και την ανεξαρτησία της. Ανέφερε επίσης ότι και η Ναταλία επέλεξε να μην κάνει παιδιά, αγαπώντας ιδιαίτερα τα ζώα.

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε καλεσμένη στη Ρέα Βιτάλη και στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε στη σχέση και τον χωρισμό της από τον Φρέντυ Γερμανό, αλλά και στη σχέση της με την κόρη της.

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«Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί»

Η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε αρχικά για τη σχέση της με τον Φρέντυ Γερμανό και τις διαφορές που, όπως περιέγραψε, οδήγησαν τελικά στον χωρισμό τους.

«Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί, γιατί υπήρχε ένα βασικό αρνητικό. Ο Φρέντυ, παρά το ότι μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτό που θα πω, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μάτσο θα έλεγα και πατριαρχικής κοινωνίας. Υπέροχος, χαριτωμένος, γυναικάς, αλλά έτσι. Όταν τελείωσα εγώ τη σχολή ήθελα να δουλέψω. Όχι, δεν ήθελε. Τότε αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Έμεινα έγκυος και του είπα ότι “έχουμε συνεννοηθεί ότι παιδιά και οικογένειες δεν κάνουμε”, εκείνος έλεγε “Α, μα εγώ θέλω μια οικογένεια" και λέω “α, εδώ πέρα είναι χάλια τα πράγματα”. Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβω πρωτοβουλίες. Και έτσι αποφασίζω το διαζύγιο. Αφού αποφασίζω, κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο. Ήδη από τότε που ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά. Σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Κατάλαβε ότι δε γινότανε, γιατί ο Φρέντυ έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή που δε θα μπορούσε να την κάνει ως παντρεμένος. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”. Λέω “γιατί πουλάκι μου;”. Λες και δεν καταλάβαινα. “Δε θέλω να γίνει γνωστό ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο. Δεν με καταλαβαίνεις”; “Σε καταλαβαίνω”, λέω. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήθελε να κάνει μια άλλη ζωή».

«Δεν έχω και καμία μητρότητα»

Στη συνέχεια, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητρότητα, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ποτέ αυτό το συναίσθημα με τον τρόπο που συνήθως περιγράφεται.

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«Σε τούτη τη ζωή, δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί».

Τι είπε για τη σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση της με την κόρη της, εξηγώντας ότι μπορεί να μην υπήρξε η «κλασική» μητέρα, ωστόσο θεωρεί ότι της μετέδωσε την αξία της ανεξαρτησίας και της επαγγελματικής αφοσίωσης.

«Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε οι άντρες.” Λέω “ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά”. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με τι κάνεις μωράκι μου, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ».

«Τη θαυμάζω πάρα πολύ»

Η Εριέττα Μαυρουδή αναφέρθηκε ακόμη στην επιλογή της Ναταλίας Γερμανού να μην αποκτήσει παιδιά, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για την πορεία και την ανεξαρτησία της.

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«Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το ‘χει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, έχει τρία, τέσσερα σκυλιά. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Τη θαυμάζω για την ανεξαρτησία της και για το πώς έχει παλέψει, με δουλειά εννοώ. Δηλαδή το έχει δουλέψει πολύ αυτό που κάνει. Είναι μια κυρία που ξέρει να μιλάει ελληνικά, γιατί έχει πέσει πολύ μαστίγιο στα ελληνικά. Το λέει και εκείνη άλλωστε. Και ξέρει να συμπεριφερθεί. Είναι μια κυρία και πάρα πολύ καλό και γλυκό παιδί» εξομολογήθηκε η Εριέττα Μαυρουδή.

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