Εριέττα Μαυρουδή: Η δήλωση για τη μητρότητα που δίχασε και οι αντιδράσεις επωνύμων στα social media

Μια τοποθέτηση-παραδοχή σε συνέντευξή της Εριέττας Μαυρουδή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και τον σχολιασμό στα social media και όχι μόνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την επαναφορά του ζητήματος από την εκπομπή «Happy Day», χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ ασεβές προς τη Ναταλία Γερμανού και μια προσπάθεια για “ξεκατίνιασμα” του θέματος.

Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης παρενέβη με μια λιτή ανάρτηση υποστηρίζοντας την Εριέττα Μαυρουδή, ενώ ταυτόχρονα επέκρινε με καυστικό τρόπο όσους την κατακρίνουν για τις δηλώσεις της περί μητρότητας.

Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη, με μακροσκελή ανάρτηση, τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος στην ειλικρίνεια, σημειώνοντας πως μια γυναίκα πρέπει να μπορεί να μιλά ελεύθερα για το βίωμα της μητρότητας, χωρίς να δικάζεται.

Η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη χαρακτήρισε τον δημόσιο σχολιασμό της συνέντευξης ως άβολο και θλιβερό, εκτιμώντας πως η συζήτηση ξέφυγε από το κοινωνικό πλαίσιο και μετατράπηκε σε ευτελή κριτική.

Δεν ήταν λίγες οι τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολήθηκαν με την ομολογία της μητέρας της Ναταλίας Γερμανού, πως δεν βίωσε ποτέ τη μητρότητα και είναι κάτι για το οποίο δεν ντρέπεται, ούτε προσπάθησε ποτέ να το αλλάξει.

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Ωστόσο πέρα από τα σχόλια στην τηλεόραση υπήρξαν και τοποθετήσεις επωνύμων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπου κάποια ήταν επικριτικά και κάποια άλλα υποστηρικτικά προς την Εριέττα Μαυρουδή.

Τα σχόλια στα social media για την Εριέττα Μαυρουδή

«Η συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή, με αφορμή τη σχέση της με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, μου άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Και ίσως γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να συζητηθεί» γράφει η Δέσποινα Καμπούρη στο νέο της blog post.

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Την έντονη αντίθεσή του εξέφρασε δημόσια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και αφορούσε στη συνέντευξη της Μαρίας Ιωαννίδου, η οποία τοποθετήθηκε σχετικά με όσα είχε δηλώσει πρόσφατα η Εριέττα Μαυρουδή, μητέρα της Ναταλίας Γερμανού.

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Ο δημοσιογράφος επέκρινε την απόφαση της πρωινής εκπομπής να επαναφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα στη δημόσια συζήτηση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Αυτό είναι τώρα περιεχόμενο εκπομπής που θέλει να κάνει τι; Να προχωρήσει το ρεπορτάζ ή να ξεκατινιάσει ένα ούτως ή άλλως άκυρο θέμα. Λυπηρό και ασεβές προς τη Ναταλία».

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Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, από την πλευρά του, προχώρησε σε μία λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου στηρίζει την Εριέττα Μαυρουδή, επικρίνοντας όσους σχολίασαν αρνητικά τα λεγόμενά της: «Ένα Σαββατοκύριακο της Εριέττας Μαυρουδή όλη η ζωή εκείνων που τη βρίζουν».

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Ελεονόρα Μέλετη: «Ας δίνουμε χώρο στην ειλικρίνεια λοιπόν, χωρίς να τη δικάζουμε»

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, έκανε και εκείνη μία μακροσκελή ανάρτηση για το θέμα στον λογαριασμό της στο Instagram, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων: «Ξέρετε, μια αλήθεια μπορεί να μας ακούγεται σκληρή επειδή έχουμε συνηθίσει να μη μιλάμε γι’ αυτήν. Ας δίνουμε χώρο στην ειλικρίνεια λοιπόν, χωρίς να τη δικάζουμε».

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη έχει ως εξής:

«Μια γυναίκα πρέπει να μπορεί να μιλά ελεύθερα για το πώς βίωσε τη μητρότητα, χωρίς εμείς να αποφασίζουμε πώς μπορεί να ένιωθε εκείνη ή το παιδί της.

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Γινόμαστε σχολιαστές μιας δημόσιας τοποθέτησης που σε μια στιγμή δεν χωράει τα συναισθήματα ζωής μιας μητέρας κ ενός παιδιού , ούτε τα όσα έχουν πει μεταξύ τους , την ώρα που η ουσία αυτής της τοποθέτησης ίσως να βρίσκεται αλλού.

Ίσως στο ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόσες γυναίκες εκεί έξω έγιναν μητέρες επειδή αυτό περίμεναν οι άλλοι από εκείνες.

Πόσες δεν ένιωσαν με τη μητρότητα όλα τα «τέλεια» που τους είχαν περιγραφεί .

( αν δεν έχουμε μιλήσει γι αυτά στο βιβλιαράκι μου «γυναίκα ψάχνει»)

Πόσες προσπάθησαν να ανταποκριθούν όσο καλύτερα μπορούσαν σε έναν ρόλο που ποτέ δεν θέλησαν, υιοθετώντας το προσωπείο του τίτλου , αλλά χωρίς να αγκαλιάσουν ποτέ με αγάπη τον πυρήνα του.

Πόσα παιδιά πληγώθηκαν όχι από την αλήθεια μιας γυναίκας που είχε θάρρος να πει «το έκανα αλλά δεν είμαι ικανή γι αυτό», αλλά από μια μητρότητα που γεννήθηκε μέσα από μια εσωτερική σύγκρουση την εξέλιξη της οποίας δεν κατανόησε ποτέ κάνεις.

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Ένα γεγονός μπορεί να μας ακούγεται σκληρό , αλλά δεν είναι αυτή η απόλυτη αλήθεια αν το γεγονός δεν είναι δικό μας βίωμα. Ό,τι συζητάμε είναι εικασίες κ προβολές σε ένα δυνητικά δικό μας βίωμα.

Η άψυχη, αποσυνδεδεμένη παρουσία μια μάνας μπορεί να είναι πολύ πιο τραυματική από την ωμή αναγνώριση κ αποδοχή ( κυρίως από την ίδια ) της αδυναμίας της να είναι η μάνα που θα ήθελε. Εκείνη το είπε «αναπηρία». Μήπως καλύτερα « μια άλλη εκδοχή κάποιων γυναικών;» «Μια επίσης πραγματικότητα που μπορεί να συμβαίνει;»

Ξέρετε, μια αλήθεια μπορεί να μας ακούγεται σκληρή επειδή έχουμε συνηθίσει να μη μιλάμε γι’ αυτήν.

Ας δίνουμε χώρο στην ειλικρίνεια λοιπόν , χωρίς να τη δικάζουμε. Η ειλικρίνεια δίνει με τη σειρά της χώρο , στον άλλον να επιλέξει πώς θα διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει».

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Ένα σχόλιο έκανε η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από μία ανάρτησή της στα προσωπικά της social media: «Άβολο, δυσάρεστο, θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει με τον σχολιασμό της συνέντευξης της Εριέττας Μαυρουδή. Έφυγε από το κοινωνικό σχόλιο και έγινε κατάδυση στο μπουγαδόνερο. Κρίμα».

Η ανάρτησή της