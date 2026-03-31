Έρχεται και δεύτερη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Χάρι Πότερ» -Το HBO αποκαλύπτει τα σχέδιά του - iefimerida.gr

Το HBO ετοιμάζει ήδη τη δεύτερη σεζόν της νέας σειράς «Χάρι Πότερ», αποκάλυψε ο πρόεδρος του δικτύου Κέισι Μπλόις.

Μιλώντας στους The Times του Λονδίνου. Ο Μπλόις τόνισε ότι στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ των σεζόν, κυρίως λόγω της γρήγορης ηλικίας των νεαρών ηθοποιών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυκλοφορία δεν θα είναι ετήσια, καθώς η παραγωγή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη.

Ακολουθεί πιστά τα βιβλία

Η νέα σειρά ακολουθεί πιστά τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα. Στην πρώτη σεζόν, που βασίζεται στο Harry Potter and the Philosopher's Stone, οι θεατές θα δουν τον Harry να λαμβάνει το γράμμα αποδοχής στο Χόγκουαρτς και να γνωρίζει τον Ρον στο Χόγκουαρτς Εξπρές, ενώ βασικοί χαρακτήρες όπως οι Dumbledore, Snape και Draco Malfoy κάνουν σύντομες εμφανίσεις.

Το καστ περιλαμβάνει:

Ντόμινικ ΜακΛάφλιν στον ρόλο του Harry Potter

Άλαστερ Στάουτ ως Ron Weasley

Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger

Τζον Λίθγκοου ως Albus Dumbledore

Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape

Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall

Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid

Λοξ Πρατ ως Draco Malfoy

Κάθριν Πάρκινσον ως Molly Weasley

Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Petunia και Vernon Dursley

Λουκ Θάλον ως Quirinus Quirrell

Πολ Γουάιτχαουζ ως Argus Filch

Σάρωσε το τρέιλερ

Η πρώτη παρουσίαση του τρέιλερ απέσπασε περισσότερες από 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές μέσα στις πρώτες 48 ώρες, καθιστώντας το το πιο επιτυχημένο στην ιστορία του HBO και του HBO Max.

Τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα θρυλικά Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επικεφαλής παραγωγής τη Φραντσέσκα Γκάρντινερ και σκηνοθέτη τον Μαρκ Μάιλοντ, γνωστό από τη σειρά Succession. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν.

Με το υψηλό επίπεδο παραγωγής και το πιστό στο πρωτότυπο καστ, η σειρά υπόσχεται να καθηλώσει τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους θαυμαστές του κόσμου του Harry Potter.