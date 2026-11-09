Οι 7 εργασίες καθαριότητας που πρέπει να κάνετε τον Νοέμβριο για να προετοιμάσετε γρήγορα και εύκολα το σπίτι σας για τον χειμώνα - iefimerida.gr

Τον χειμώνα περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι, γεγονός που κάνει την καθαριότητα και τη σωστή φροντίδα των χώρων ακόμη πιο σημαντική.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καθαριότητα εστιάζει σε παραμελημένα σημεία όπως πίσω από βαριά έπιπλα και κάτω από καναπέδες, όπου η σκόνη συσσωρεύεται. Ταυτόχρονα, οι πολυέλαιοι και τα φωτιστικά απαιτούν φροντίδα, καθώς η χρήση τους αυξάνεται τους χειμερινούς μήνες.

Τα παράθυρα καθαρίζονται σχολαστικά για να επιτρέπουν την είσοδο περισσότερου φυσικού φωτός στο σπίτι. Παράλληλα, οι κουβέρτες και τα ριχτάρια πλένονται ή φρεσκάρονται για να είναι έτοιμα για χρήση, απομακρύνοντας τη σκόνη της αποθήκευσης.

Η προετοιμασία ενόψει της εορταστικής περιόδου περιλαμβάνει την οργάνωση και τον καθαρισμό του ψυγείου και του καταψύκτη. Επίσης, δίνεται έμφαση στα πατάκια εισόδου, ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά λάσπης στο εσωτερικό του σπιτιού.

Πριν την έναρξη της τακτικής χρήσης, το τζάκι ή η ξυλόσομπα καθαρίζονται από τη στάχτη και τα υπολείμματα. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος και ο καθαρισμός της καμινάδας από επαγγελματία για την ασφαλή λειτουργία.

Η καθημερινή χρήση των δωματίων, η θέρμανση, η υγρασία και η λάσπη που μεταφέρεται από έξω δημιουργούν νέες ανάγκες στην οργάνωση και τη συντήρηση του σπιτιού.

Ο Νοέμβριος μας δίνει μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με σημεία που συχνά παραμελούμε, να φρεσκάρουμε υφάσματα και επιφάνειες και να απομακρύνουμε τη σκόνη που έχει συγκεντρωθεί.

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Με μερικές απλές και στοχευμένες κινήσεις, μπορούμε να διατηρήσουμε το σπίτι καθαρό, φροντισμένο και έτοιμο για την καθημερινότητα των πιο κρύων μηνών.

Πίσω από τα μεγάλα έπιπλα

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Ένα σημείο του σπιτιού που συχνά παραλείπεται κατά την καθαριότητα είναι ο χώρος πίσω και κάτω από τα κρεβάτια και τους καναπέδες. Τους μήνες που τα παράθυρα μένουν κλειστά και η θέρμανση λειτουργεί, η σκόνη τείνει να συσσωρεύεται περισσότερο, επηρεάζοντας όχι μόνο την εικόνα του σπιτιού αλλά και την ένταση των αλλεργιών.

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Σύμφωνα με το Elle Decor, για να καθαρίσετε αποτελεσματικά αυτά τα σημεία, μετακινήστε τα έπιπλα μακριά από τους τοίχους, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια, και περάστε καλά με την ηλεκτρική σκούπα.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια και τις πρίζες, ενώ αν κάποιο έπιπλο είναι πολύ βαρύ, αξιοποιήστε το μακρύ εξάρτημα της σκούπας για να απομακρύνετε τη σκόνη από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια.

Πολυέλαιοι και καπέλα φωτιστικών

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Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, τα φωτιστικά παραμένουν αναμμένα για περισσότερες ώρες, κάνοντας τη σκόνη και τους ιστούς αράχνης που συγκεντρώνονται πάνω τους πιο εμφανείς. Τα καπέλα των φωτιστικών και οι πολυέλαιοι χρειάζονται, επομένως, τακτική φροντίδα, ώστε να διατηρούνται καθαροί και να αναδεικνύεται καλύτερα ο φωτισμός του χώρου.

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Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να έχετε σβήσει τα φώτα και να έχουν κρυώσει εντελώς οι λαμπτήρες. Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα ξεσκονόπανο με μακριά λαβή ή ένα στεγνό πανί μικροϊνών.

Για τα υφασμάτινα καπέλα, ελέγξτε πρώτα τις οδηγίες καθαρισμού τους και μην ψεκάζετε καθαριστικά απευθείας στις επιφάνειες των φωτιστικών.

Παράθυρα, εσωτερικά και εξωτερικά

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Κατά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια, τα καθαρά παράθυρα βοηθούν να εισέρχεται περισσότερο φυσικό φως στο σπίτι, κάνοντας τους χώρους πιο φωτεινούς. Παράλληλα, οι βροχές και η συννεφιά αναδεικνύουν λεκέδες, δαχτυλιές και σημάδια στα τζάμια. Ξεκινήστε αφαιρώντας τη σκόνη από τα πλαίσια και τα περβάζια, ώστε να μην καταλήξει πάνω στις καθαρές επιφάνειες.

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Στη συνέχεια, καθαρίστε τα τζάμια με κατάλληλο προϊόν και πανί μικροϊνών που δεν αφήνει χνούδια, δίνοντας έμφαση στις γωνίες και στα σημεία γύρω από τα κουφώματα. Μην παραλείψετε το εσωτερικό των πλαισίων, όπου συγκεντρώνονται εύκολα βρωμιά και ιστοί αράχνης. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής πλευράς, αποφύγετε κάθε επικίνδυνη προσπάθεια πρόσβασης και απευθυνθείτε σε επαγγελματία όταν τα παράθυρα βρίσκονται σε μεγάλο ύψος.

Κουβέρτες και ριχτάρια

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Με την άφιξη των πιο κρύων ημερών, οι κουβέρτες και τα ριχτάρια επιστρέφουν στους καναπέδες, τα κρεβάτια και τις αγαπημένες γωνιές του σπιτιού. Πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά, φροντίστε να τα καθαρίσετε, καθώς η πολύμηνη αποθήκευση μπορεί να έχει αφήσει πάνω τους σκόνη, τρίχες, ψίχουλα ή λεκέδες. Ελέγξτε πρώτα τις ετικέτες φροντίδας, ώστε να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης, το κατάλληλο απορρυπαντικό και το πρόγραμμα που ταιριάζει σε κάθε ύφασμα.

Αν δεν χρειάζονται κανονικό πλύσιμο, μπορείτε να τα φρεσκάρετε τινάζοντάς τα σε εξωτερικό χώρο και αφαιρώντας τρίχες και χνούδια με ένα ειδικό ρολό ή την ηλεκτρική σκούπα. Για τους λεκέδες, ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού χωρίς έντονο τρίψιμο, ώστε να μην καταστραφούν οι ίνες. Τέλος, αφήστε τα να αεριστούν και να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε ή τα τοποθετήσετε ξανά στα έπιπλα, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών από την υγρασία.

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Ψυγείο και καταψύκτης

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Πριν ξεκινήσει η εορταστική περίοδος, αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην οργάνωση και τον καθαρισμό του ψυγείου και του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα τρόφιμα, ελέγξτε ποια έχουν λήξει και ξεκαθαρίστε όσα δεν χρειάζεστε, ώστε να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο.

Στη συνέχεια, καθαρίστε τα ράφια και τα συρτάρια με χλιαρό νερό και σαπούνι, φροντίζοντας να τα στεγνώσετε καλά πριν τα τοποθετήσετε ξανά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα λάστιχα στεγανοποίησης στις πόρτες, όπου συσσωρεύονται εύκολα ψίχουλα και υπολείμματα τροφών. Περάστε τα απαλά με ένα μαλακό πανί, ενώ αν ο καταψύκτης έχει συγκεντρώσει πολύ πάγο, προχωρήστε σε απόψυξη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

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Τα πατάκια εισόδου

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Οι βροχερές ημέρες του Νοεμβρίου και η λάσπη που μεταφέρεται από τα παπούτσια κάνουν τα πατάκια της εισόδου να λερώνονται πολύ πιο εύκολα.

Για να αποφύγετε τη μεταφορά βρωμιάς στο εσωτερικό του σπιτιού, τινάξτε τα εσωτερικά πατάκια σε εξωτερικό χώρο και καθαρίστε τα με την ηλεκτρική σκούπα και από τις δύο πλευρές. Αν πλένονται, ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πατάκια από φυσικά υλικά, τα οποία μπορεί να μην αντέχουν την επαφή με το νερό.

Όσο για τα εξωτερικά πατάκια, απομακρύνετε πρώτα τα ξεραμένα φύλλα και τη λάσπη με μια βούρτσα και, εφόσον το επιτρέπει το υλικό τους, καθαρίστε τα με σαπουνόνερο.

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Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε, κατά προτίμηση μια ημέρα χωρίς βροχή. Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και το κατώφλι της πόρτας ή τα σκαλοπάτια, όπου συγκεντρώνονται συχνά χώματα και υπολείμματα από τα παπούτσια.

Τζάκι ή ξυλόσομπα

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Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τακτικά το τζάκι ή την ξυλόσομπα, φροντίστε να καθαρίσετε καλά την εστία και να απομακρύνετε τα υπολείμματα από την προηγούμενη περίοδο. Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε τη στάχτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και όχι μια κοινή ηλεκτρική σκούπα. Συγκεντρώστε τη σε μεταλλικό δοχείο και διατηρήστε το σε εξωτερικό χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, μέχρι να κρυώσει πλήρως.

Στη συνέχεια, καθαρίστε τις επιφάνειες και το τζάμι της ξυλόσομπας με ειδικά προϊόντα, αποφεύγοντας υλικά που μπορεί να προκαλέσουν φθορές. Παράλληλα, προγραμματίστε έναν έλεγχο και καθαρισμό της καμινάδας από εξειδικευμένο επαγγελματία, ώστε να απομακρυνθούν αιθάλη και επικίνδυνα κατάλοιπα. Τέλος, ελέγξτε την κατάσταση των καυσόξυλων και αποθηκεύστε τα σε στεγνό, καλά αεριζόμενο σημείο, σε ασφαλή απόσταση από την εστία.