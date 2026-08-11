Έρευνα: Τα σκούρα μαλλιά κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο νεανικό -Τι συμβαίνει με τα γκρίζα - iefimerida.gr

Αν θέλετε να δείχνετε νεότερες και νεότεροι ίσως δεν αρκούν οι ακριβές κρέμες προσώπου και οι αισθητικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που αναδεικνύει την σημασία του χρώματος των μαλλιών.

Νέα μελέτη δείχνει ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει το πόσο λείο και νεανικό φαίνεται το δέρμα, σχετίζεται με το χρώμα των μαλλιών.

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Επιστήμονες από το Franklin and Marshall College στην Πενσιλβάνια προσπάθησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο η απόχρωση των μαλλιών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εμφάνιση του δέρματος.

Το χρώμα που μας δείχνει πάντα νέους

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πρόσωπα γυναικών με πιο σκούρα μαλλιά αξιολογούνταν ως έχοντα πιο ομοιόμορφο και λείο δέρμα σε σύγκριση με τα ίδια πρόσωπα όταν τα μαλλιά εμφανίζονταν πιο ανοιχτά.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε δύο πειράματα. Στο πρώτο, φωτογραφήθηκαν 45 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 79 ετών. Οι ερευνητές παρουσίασαν τα πρόσωπά τους μέσα σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: ένα με μαύρο φόντο και ένα με φόντο στο χρώμα του δέρματος. Συνολικά 61 συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ομοιόμορφο ήταν το δέρμα.

Παρότι τα πρόσωπα παρέμεναν απολύτως ίδια, οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι το δέρμα ήταν πιο ομοιόμορφο όταν το πρόσωπο περιβαλλόταν από το σκούρο φόντο.

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Στο δεύτερο πείραμα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν φωτογραφίες 41 γυναικών και τροποποίησαν ψηφιακά το χρώμα των μαλλιών τους. Στη συνέχεια, 80 συμμετέχοντες αξιολόγησαν την εμφάνιση του δέρματος. Και πάλι, τα πρόσωπα με πιο σκούρα μαλλιά θεωρήθηκαν ότι είχαν πιο λείο και ομοιόμορφο δέρμα.

Η δρ. Carlota Batres, επικεφαλής της μελέτης, εξήγησε ότι η εμφάνιση του δέρματος επηρεάζεται από την αντίθεση ανάμεσα στο δέρμα και τις επιφάνειες που περιβάλλουν το πρόσωπο, είτε πρόκειται για το φόντο είτε για το χρώμα των μαλλιών.

Μαλλιά και δέρμα

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ομαλότητα του δέρματος επηρεάζει κρίσεις για την αξιοπιστία, την ικανότητα, την ελκυστικότητα και την υγεία ενός ανθρώπου. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η εμφάνιση του δέρματος παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της ηλικίας.

Την ίδια στιγμή, μια άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια στην Ιαπωνία έφερε νέα ελπίδα για όσους θέλουν να καθυστερήσουν το γκριζάρισμα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν σε ποντίκια ότι η λουτεολίνη, ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκεται σε λαχανικά όπως το σέλερι, το μπρόκολο, τα καρότα, τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, φαίνεται να μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία.

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Η έρευνα δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε ανθρώπους, όμως οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η λουτεολίνη ενδέχεται να έχει παρόμοια δράση, σύμφωνα με οτ ρεπορτάζ της Daily Mail.

«Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό», δήλωσε ο καθηγητής Masashi Kato, προσθέτοντας ότι το εύρημα υποδεικνύει μια πιθανή ιδιαίτερη δράση της λουτεολίνης στην πρόληψη του γκριζαρίσματος.