Τέλος εποχής για τον ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν: «Δεν θέλω να δουλεύω πια. Θέλω να αποσυρθώ» - iefimerida.gr

Η τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» φαίνεται πως άλλαξε για πάντα τις προτεραιότητές του Άλεκ Μπάλντουιν ο οποίος δήλωσε πως θέλει να αποσυρθεί.

Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται να έχει πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά τα πλατό και την υποκριτική, καθώς η ψυχολογική κόπωση από όσα προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τον έχει ταλαιπωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 68χρονος Μπάλντουιν, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, περιέγραψε τα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, ως «εξαιρετικά επώδυνα». Παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέρρευσαν δικαστικά το 2024, το ψυχολογικό βάρος παραμένει δυσβάσταχτο.

Άλεκ Μπάλντουιν: «Δυσκολευόμουν ακόμα και να κινηθώ»



«Υπήρξε περίοδος που δυσκολευόμουν ακόμα και να κινηθώ. Η πίεση ήταν τεράστια και η οικογένειά μου έβλεπε σε τι κατάσταση βρισκόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Η αποχή του από την εντατική εργασία τον έφερε πιο κοντά στη σύζυγό του, Χιλάρια, και τα παιδιά τους, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αναθεωρήσει το μέλλον του στη βιομηχανία του θεάματος: «Δεν θέλω να δουλεύω πια. Θέλω να αποσυρθώ και να μείνω σπίτι με τα παιδιά μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηθοποιός τόνισε πως έχει πλέον συνηθίσει τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση των γυρισμάτων.

Μάλιστα παραδέχτηκε ότι πέρασε περιόδους με πολύ σκοτεινές σκέψεις, από τις οποίες κατάφερε να βγει όρθιος χάρη στην πίστη του και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων.

Αν και ο Μπάλντουιν σκοπεύει να ολοκληρώσει ορισμένες ήδη προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, το μήνυμά του είναι σαφές: Η προτεραιότητα ανήκει πλέον στην ηρεμία και την οικογένεια. Το Χόλιγουντ φαίνεται να χάνει έναν από τους πιο εμβληματικούς του πρωταγωνιστές, ο οποίος επιλέγει συνειδητά την ιδιωτικότητα έναντι της δόξας που τον συνοδεύει εδώ και δεκαετίες.

