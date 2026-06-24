Οι θρυλικοί ThunderCats επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με δύο κινηματογραφικά projects - iefimerida.gr

Οι ThunderCats επιστρέφουν δυναμικά, καθώς η Warner Bros. ετοιμάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά της projects για τα επόμενα χρόνια.

Η κλασική σειρά που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών των ’80s επανέρχεται, αυτή τη φορά με σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση και υψηλό budget.

Δύο παράλληλες παραγωγές σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για μία μόνο μεταφορά, αλλά για δύο διαφορετικές παραγωγές που αναπτύσσονται ταυτόχρονα.

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Live action / CGI εκδοχή

Η πρώτη αφορά μια υβριδική live action και CGI ταινία, την οποία αναπτύσσει ο Adam Wingard. Το project στοχεύει να κρατήσει το ύφος του original υλικού, προσαρμοσμένο όμως σε πιο σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική.

Animated ταινία

Παράλληλα, η Warner Bros. Pictures έχει δώσει το πράσινο φως για μια νέα animated ταινία, η οποία θα πλησιάζει περισσότερο το κλασικό στιλ της αρχικής σειράς.

Οι βασικοί ήρωες που επιστρέφουν στο προσκήνιο είναι ο Lion-O, η Cheetara, ο Panthro, καθώς και ο διαχρονικός αντίπαλος Mumm-Ra.

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Αβεβαιότητα για την κυκλοφορία

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δύο παραγωγές θα φτάσει πρώτη στις κινηματογραφικές αίθουσες, ούτε αν τελικά θα ολοκληρωθούν και οι δύο. Η εξέλιξη και των δύο projects συνεχίζεται παράλληλα, χωρίς επίσημη τελική απόφαση για το πλάνο κυκλοφορίας.

Το fandom έχει ήδη αντιδράσει έντονα στα social media, με συζητήσεις, fan art και θεωρίες για το casting, τόσο για τη φωνή του Lion-O όσο και για την Cheetara.

Το επόμενο κεφάλαιο της Θαντέρα

Σε κάθε περίπτωση, το σύμπαν των ThunderCats φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους εμβληματικούς «ήρωες-γάτες» σε μια νέα εποχή για το franchise.