Είναι επικίνδυνο να είναι ο ανεμιστήρας ανοιχτός όλη τη νύχτα; - iefimerida.gr

Μπορεί το βράδυ η θερμοκρασία να πέφτει, όμως η ζέστη δεν υποχωρεί, κάτι που σημαίνει ότι η λύση του ανεμιστήρα φαντάζει ιδανική για μπορέσει κάποιος να κοιμηθεί.

Το αεράκι προκαλεί άμεση ανακούφιση από τη ζέστη, ενώ ακόμα και ο ήχος του ανεμιστήρα μπορεί να διευκολύνει τον ύπνο, με αποτέλεσμα αρκετοί να μην μπορούν να τον αποχωριστούν.

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Βέβαια, αυτή η απλή συνήθεια δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα: Είναι επικίνδυνο ο ανεμιστήρα να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Μία απλή ενόχληση, αλλά όχι πραγματικός κίνδυνος

Για ένα υγιές άτομο σε ένα σχετικά δροσερό και καθαρό δωμάτιο, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να προκαλέσει μία μικρή ενόχληση, παρά έναν πραγματικό κίνδυνο.

Τα βασικά πράγματα που καλό είναι να τσεκάρετε είναι η διάρκεια της χρήσης του ανεμιστήρα, η θερμοκρασία και η υγρασία στο δωμάτιο, η απόσταση του ανεμιστήρα από το σώμα.

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Ο ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία σε ένα δωμάτιο. Πιο συγκεκριμένα, κυκλοφορεί τον αέρα που υπάρχει και ευνοεί την εξάτμιση του ιδρώτα από δέρμα, κάτι που δίνει μία αίσθηση δροσιάς, αλλά αυξάνει την απώλεια υγρών.

Σε περίπτωση που η ενυδάτωση δεν γίνεται σωστά, ειδικά τις ώρες πριν τον ύπνο, τότε η συνεχής αυτή εξάτμιση του ιδρώτα μπορεί να μεταφραστεί σε αφυδάτωση, ξηρότητα των βλεννογόνων και δυσφορία, όταν ξυπνήσετε.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που κοιμάστε με ανεμιστήρα, πρέπει να εξετάσετε τα εξής:

Παρουσία αναπνευστικών παθήσεων, όπως άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και αλλεργική ρινίτιδα

Ενδεχόμενες καρδιοαγγειακές παθήσεις

Το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο

Την ποιότητα του αέρα

Το σημείο που θα τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα



Τι γίνεται αν αφήσετε τον ανεμιστήρα ανοιχτό όλο τη νύχτα

Ο ανεμιστήρας αλλάζει την αντίληψη της ζέστης, αλλά ταυτόχρονα παρεμβαίνει στους φυσικούς μηχανισμούς θερμορύθμισης, στο δακρυϊκό φιλμ των ματιών και στην ενυδάτωση των ανώτερων αναπνευστικών οδών.

Κίνηση του αέρα και αντιληπτή θερμοκρασία: Οι μηχανικοί ανεμιστήρες δεν ψύχουν τον αέρα, αλλά αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία ο αέρας ρέει πάνω στο δέρμα. Αυτό επιταχύνει την εξάτμιση του ιδρώτα. Έτσι, τη νύχτα, όταν ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται ακόμη πιο έντονο, οδηγώντας στην αναζήτηση όλο και υψηλότερων ταχυτήτων του ανεμιστήρα.

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Επιπτώσεις σε μάτια, λαιμό και αναπνευστικές οδούς: Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλές άνθρωποι θεωρούν επικίνδυνο το να είναι αναμμένος ο ανεμιστήρας όλη τη νύχτα αφορά τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό. Η δακρυϊκή μεμβράνη που προστατεύει την επιφάνεια του ματιού και τους βλεννογόνους των ανώτερων αναπνευστικών οδών αποτελείται κυρίως από νερό. Ο αέρας που φυσά συνεχώς επιταχύνει την εξάτμιση αυτής της προστατευτικής μεμβράνης. Μετά από μια ολόκληρη νύχτα με τον ανεμιστήρα αναμμένο, ειδικά αν είναι στραμμένος προς το πρόσωπο, μπορεί να παρατηρήσετε ερεθισμούς σε μάτια, λαιμό και μύτη ή η φωνή σας να είναι βραχνή.

Μύες, αρθρώσεις και ψύξεις: Ο λεγόμενος κρύος αέρας δεν είναι μόνο μια δημοφιλής έκφραση. Μια κατευθυνόμενη και παρατεταμένη ροή αέρα σε μια σχετικά ακίνητη περιοχή του σώματος (λαιμός, ώμοι, πλάτη, οσφυϊκή περιοχή) μπορεί να αλλοιώσει τη θερμοκρασία των ιστών και να προκαλέσει μυϊκή δυσκαμψία (ψύξη). Μετά από έναν ύπνο με τον ανεμιστήρα στραμμένο στο σώμα, δεν είναι σπάνιο να ξυπνήσετε με πόνο σε αυχένα και ώμους, ενώ δεν αποκλείετε να κάνετε με δυσκολία ορισμένες κινήσεις.

Πόσο μπορεί να παραμείνει αναμμένος ο ανεμιστήρας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας ανεμιστήρας μπορεί να παραμείνει αναμμένος όλη τη νύχτα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιείται σωστά. Αυτές οι συσκευές είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν για πολλές συνεχόμενες ώρες και καταναλώνουν γενικά λιγότερη ενέργεια, σε σύγκριση με τα κλιματιστικά.

Ωστόσο, το να κρατάτε τον ανεμιστήρα αναμμένο όλη τη νύχτα μπορεί να μην είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για την προσωπική άνεση.

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Μια σταθερή ροή αέρα κατευθυνόμενη στο σώμα μπορεί πράγματι να προκαλέσει ξηρότητα των βλεννογόνων, ερεθισμό στα μάτια ή αίσθηση μυϊκής ακαμψίας κατά την αφύπνιση, ειδικά στους πιο ευαίσθητους ανθρώπους. Για αυτό το λόγο, συνιστάται να μην πέφτει ο αέρας πάνω σας.

Αν είναι διαθέσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από μερικές ώρες, όταν η θερμοκρασία αρχίσει να μειώνεται. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ένα πιο δροσερό περιβάλλον κατά τις πρώτες ώρες του ύπνου, περιορίζοντας τυχόν ενοχλήσεις που σχετίζονται με την παρατεταμένη έκθεση στον αέρα του ανεμιστήρα.

Προσοχή στους βρώμικους ανεμιστήρες και την ποιότητα του αέρα

Ένας βρώμικος ανεμιστήρας μπορεί να μετατραπεί σε έναν πραγματικό «διανομέα» σκόνης. Φτερωτές και πλέγματα συσσωρεύουν με την πάροδο του χρόνου ένα στρώμα σωματιδίων που, μόλις ανάψεις τη συσκευή, απελευθερώνονται και διασπείρονται σε όλο το δωμάτιο.

Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν ο ανεμιστήρας έχει μείνει ακίνητος για μήνες και χρησιμοποιείται ξανά μόνο το καλοκαίρι. Η χρήση ενός ανεμιστήρα που δεν είναι καλά καθαρισμένος τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει:

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επιδείνωση των ερεθισμών στις αναπνευστικές οδούς

αίσθηση «βαριάς» ατμόσφαιρας ή μυρωδιά σκόνης στο δωμάτιο

αύξηση της συχνότητας φτερνισμάτων, βήχα και καψίματος στα μάτια.

Για όσους είναι ήδη αλλεργικοί ή άσθματικοι, αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου και καθιστά ακόμη πιο βάσιμο την αμφιβολία σχετικά με το αν ο ανεμιστήρας που είναι αναμμένος όλη τη νύχτα είναι επικίνδυνος.

Η περιοδική συντήρηση είναι επομένως θεμελιώδης για τη μείωση αυτού του είδους των προβλημάτων.