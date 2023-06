H επική απάντηση του Χάρισον Φορντ όταν του είπε δημοσιογράφος ότι είναι πολύ σέξι στα 80 του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Χάρισον Φορντ ανήκει στους εμβληματικούς καρδιοκατακτητές του σινεμά.

Στα 80 του χρόνια διατηρεί άθικτη την απίθανη γοητεία του, κάτι που αποδεικνύει σε κάθε εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί. Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μετά την προβολή της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στο Φεστιβάλ των Καννών, μία δημοσιογράφος ρώτησε τον Χάρισον Φορντ τι κάνει και διατηρεί ένα τόσο ωραίο σώμα στα 80 του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Kαλησπέρα. Πιστεύω ότι είστε ακόμη πολύ σέξι» είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος στον Χάρισον Φόρντ, ο οποίος ήρθε σε αμηχανία με την απρόσμενη δήλωσή της. Οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε γέλια και η δημοσιογράφος συνέχισε να λέει: «Kαι μείναμε άναυδοι όταν σας είδαμε να βγάζετε την μπλούζα σας στη δεύτερη σκηνή. Το έχετε ακόμα! Πώς το καταφέρνετε; Τι κάνετε και είστε fit; Μπορείτε να ιππεύσετε ένα άλογο;».

Δείτε το βίντεο με την απάντηση του Χάρισον Φορντ στο Bovary.gr