Επέστρεψε στη γενέτειρά του ο Φάνης Λαμπρόπουλος -Φωτογραφίες από το σπίτι του στο Αίγιο - iefimerida.gr

Διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις αποφάσισε να κάνει ο Φάνης Λαμπρόπουλος, επιστρέφοντας για λίγες μέρες στη γενέτειρά του, στην περιοχή του Αιγίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μοιράστηκε εικόνες από το πατρικό του στο Αίγιο, προβάλλοντας ένα παλιό αγροτικό όχημα, τον κήπο, την ψησταριά και άλλα αντικείμενα που συνθέτουν μια αυθεντική, επαρχιακή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Με τη λεζάντα «Επιτέλους, διακοπές», ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής ανακοίνωσε την έναρξη της καλοκαιρινής του ανάπαυλας, παρουσιάζοντας στο κοινό πώς βιώνει την ξεκούραση στον τόπο καταγωγής του, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε πίσω από τις κάμερες και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσω διαδικτυακών εκπομπών. Στη συνέχεια, συμμετείχε και παρουσίασε τηλεοπτικά πρότζεκτ σε μεγάλους σταθμούς, όπως ο ΣΚΑΪ και ο ΑΝΤ1.

Παράλληλα με την τηλεόραση, διατηρεί έντονη και συνεχή παρουσία στο ραδιόφωνο. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς σταθμούς, αναλαμβάνοντας ψυχαγωγικά και σατιρικά προγράμματα, συχνά στο πλευρό άλλων καταξιωμένων παραγωγών του χώρου.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής επέλεξε να επισκεφθεί το χωριό του, τον Άγιο Γεώργιο Ροδοδάφνης, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το σπίτι του.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την αυλή, όπου σταθμεύει ένα παλιό αγροτικό όχημα χρώματος λαδί, από τον παλιό νεροχύτη στον κήπο, τη ρίγανη και το θυμάρι, τον γάτο, την ψησταριά και το παλιό ραδιοκασετόφωνο.

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Φάνης Λαμπρόπουλος: «Επιτέλους, διακοπές»

Από τον φωτογραφικό φακό δεν γλίτωσε ούτε η αποθήκη, όπου υπάρχουν δύο μάτια με το κλασικό γκάζι, δεκάδες εργαλεία μέχρι και ρακέτες του τένις.

Δείτε την ανάρτησή του

«Επιτέλους, διακοπές» σημείωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη λεζάντα της δημοσίευσής του, παρουσιάζοντας το δικό του καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής του.

Η πορεία σε τηλεόραση και ραδιόφωνο

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ξεκίνησε την πορεία του πίσω από τις κάμερες στην εκπομπή «Συντέλεια». Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «Ένα στα γρήγορα». Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει επιτυχημένα πρότζεκτ, φοιτητικές εκπομπές και late-night concept, ενώ έχει βρεθεί τηλεοπτικά σε σταθμούς όπως ο ΣΚΑΪ (με την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη») και ο ΑΝΤ1.

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Δραστηριοποιείται έντονα στο ραδιόφωνο, καθώς έχει συνεργαστεί με γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάνοντας ψυχαγωγικό και σατιρικό πρόγραμμα συχνά μαζί με άλλους παραγωγούς.

