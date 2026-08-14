Μπλεξίματα για τη Σελένα Γκόμεζ: Επενδυτές στη startup ψυχικής υγείας που ίδρυσε την κατηγορούν για απάτη - iefimerida.gr

Πέντε επενδυτές της startup ψυχικής υγείας Wondermind, που συνίδρυσε η Σελένα Γκόμεζ, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με την πορεία της εταιρείας και τον βαθμό εμπλοκής της διάσημης τραγουδίστριας.



Η Wondermind ιδρύθηκε το 2021, με τη Γκόμεζ να εμφανίζεται ως συνιδρύτρια, «chief impact officer» και επικεφαλής μάρκετινγκ, σύμφωνα με την αγωγή. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους χρήστες εύκολους τρόπους να φροντίζουν καθημερινά την ψυχική τους υγεία, ενώ στην ιστοσελίδα της καλεί τους επισκέπτες να εγγραφούν στο newsletter.



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Σύμφωνα με την αγωγή, οι πέντε επενδυτές έβαλαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια το 2022, έχοντας την προσδοκία ότι η Γκόμεζ θα αξιοποιούσε τη δημοτικότητά της και τα εκατομμύρια των ακολούθων της στα social media για να αναπτύξει την εταιρεία. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, «για τρία χρόνια, ενώ η εταιρεία κατέρρεε αθόρυβα γύρω τους», κανένας από τους ιδρυτές ή τα στελέχη δεν ενημέρωσε τους επενδυτές που είχαν χρηματοδοτήσει την εταιρεία.

Η αγωγή στρέφεται επίσης κατά της Μάντι Τίφι, μητέρας της Γκόμεζ και συνδιευθύνουσας συμβούλου της Wondermind, καθώς και της πρώην συνεργάτιδας της εταιρείας, Ντανιέλα Πίρσον. Οι κατηγορίες αφορούν σε απάτη σε σχέση με επενδύσεις, απάτη κατά το κοινό δίκαιο και παραβίαση συμβολαίου, μεταξύ άλλων. Οι επενδυτές ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους, αποζημιώσεις και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Η εταιρεία φέρεται να είχε αποτίμηση 95 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022, ενώ, σύμφωνα με την αγωγή, οι επενδυτές είχαν οδηγηθεί να πιστεύουν ότι θα υπήρχαν εταιρικές συνεργασίες με επιχειρήσεις, όπως η JPMorgan, διαφημιστικές συμφωνίες, αφιερώματα με διάσημους και μια πρωτοποριακή εφαρμογή. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκε και ότι η εφαρμογή δεν κατασκευάστηκε ποτέ.



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Οι επενδυτές πληροφορήθηκαν για τα προβλήματα της εταιρείας μέσα από αποκαλυπτικό δημοσίευμα του The Cut πέρυσι, το οποίο έκανε λόγο για εσωτερικές συγκρούσεις εξουσίας και προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των στελεχών. Το άρθρο αποτελεί βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η αγωγή. Σε αυτήν γίνεται επίκληση ρεπορτάζ του The Cut, σύμφωνα με το οποίο η Γκόμεζ δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις εξαιτίας «των μακροχρόνιων προσωπικών προβλημάτων στη σχέση της με τη μητέρα της».

Σύμφωνα με την αγωγή, η Γκόμεζ, η Τίφι και η Πίρσον κατείχαν συνολικά σχεδόν το 90% των μετοχών της εταιρείας. Η Τίφι φέρεται να είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι η Πίρσον χρησιμοποίησε χρήματα επενδυτών για να καλύψει το ενοίκιό της στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανερχόταν περίπου σε 60.000 δολάρια τον μήνα.

Η Πίρσον αποχώρησε από τη Wondermind το 2023. Σε δήλωσή της την Πέμπτη, η Πίρσον αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέφερε ότι χαιρετίζει την ευκαιρία να παρουσιάσει συγκεκριμένα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, θα αποδεικνύουν τα πραγματικά γεγονότα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε κεφάλαια επενδυτών για προσωπικά έξοδα. Η Γκόμεζ, η Τίφι και η Wondermind δεν είχαν απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: CNN