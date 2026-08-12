Σε επέμβαση στην καρδιά υποβλήθηκε ο Ροντ Στιούαρτ -Ακύρωσε όλες τις συναυλίες του - iefimerida.gr

Σε ακύρωση των προγραμματισμένων του συναυλιών προχώρησε ο 81χρονος Ροντ Στιούαρτ, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ σε στεφανιαία αρτηρία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ καλή και σύμφωνα με τους ιατρούς έχει ήδη αρχίσει να αναρρώνει.

Κατόπιν αυστηρών ιατρικών οδηγιών, ο Σερ Ροντ Στιούαρτ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Ο στόχος είναι να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του πριν επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Η περίοδος ανάρρωσης καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναυλιών της περιοδείας του για το άμεσο μέλλον. Οι διοργανωτές αναμένεται να ενημερώσουν σύντομα το κοινό για τις σχετικές αλλαγές στο πρόγραμμα.

Ο Ροντ Στιούαρτ έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, με έξι συνεχόμενα άλμπουμ στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2016 χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στη μουσική και τη φιλανθρωπία.

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής υποβλήθηκε με απόλυτη επιτυχία σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ σε στεφανιαία αρτηρία, όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από επίσημη ανακοίνωση στην προσωπική του σελίδα.

Οι θεράποντες ιατροί δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι από την πορεία της ανάρρωσής του, σημειώνοντας πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έχει ήδη αρχίσει να επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

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Ένας μήνας αποκατάσταση για τον Ροντ Στιούαρτ

Ωστόσο, κατόπιν αυστηρών ιατρικών συστάσεων, ο Σερ Ροντ Στιούαρτ θα χρειαστεί να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, ώστε να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του πριν ανέβει ξανά στη σκηνή.

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Η εξέλιξη αυτή καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων εμφανίσεων της περιοδείας του για το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι των χώρων διεξαγωγής αναμένεται να ενημερώσουν σύντομα το κοινό για τις αλλαγές που επηρεάζουν τις προγραμματισμένες συναυλίες.

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Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες και δόξα

Ο Ροντ Στιούαρτ είναι ένας από τους μουσικούς με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχει έξι διαδοχικά άλμπουμ που έφτασαν στο Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τα 62 singles του που μπήκαν στο UK Singles Chart, τα 31 έφτασαν στο top ten, ενώ τα έξι στην πρώτη θέση.

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Ο Στιούαρτ έχει 16 singles που έφτασαν στο top ten στις ΗΠΑ, με τέσσερα να φτάνουν στο No.1 στο Billboard Hot 100. Το 2016, στην εκδήλωση για τα γενέθλια της βασίλισσας, ανακηρύχθηκε ιππότης για την προσφορά του στη μουσική και στη φιλανθρωπία.

