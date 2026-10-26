Τι προτείνουν επαγγελματίες καθαριστές για να αποφύγετε τη συμπύκνωση υδρατμών στα παράθυρα - iefimerida.gr

Η συμπύκνωση υδρατμών στα παράθυρα αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα κατά τους ψυχρότερους μήνες, όταν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο ευνοεί τη δημιουργία σταγόνων νερού στα τζάμια.

Πολλά νοικοκυριά βλέπουν τα παράθυρά τους να καλύπτονται από υγρασία τις πρωινές ώρες, ενώ το φαινόμενο μπορεί να εμφανίζεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στον καθαρισμό, τη θέρμανση και τη βελτίωση κατοικιών που μίλησαν στο βρετανικό μέσο express.co.uk, υπάρχει ένα απλό μέτρο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό του προβλήματος: ο τακτικός αερισμός του σπιτιού.

Παράλληλα, το άμεσο σκούπισμα των υδρατμών και η μείωση της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των παραθύρων και των γύρω επιφανειών από τη μούχλα και τις φθορές.

Το πρώτο βήμα: Ανοίξτε τα παράθυρα για λίγα λεπτά

Όλοι οι ειδικοί συμφώνησαν ότι ο αερισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης της συμπύκνωσης. Η ανανέωση του αέρα βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας υγρασίας, περιορίζοντας την πιθανότητα να συγκεντρωθούν υδρατμοί στις κρύες επιφάνειες.

Η Victoria Robinson, ειδικός στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και υπεύθυνη προϊόντων στην εταιρεία Hillarys, προτείνει αυτό που αποκαλεί «ανανέωση του αέρα με φρέσκο αερισμό». Αντί να αφήνουμε ένα παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό για πολλές ώρες, συμβουλεύει να ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα για 5 έως 10 λεπτά, κατά προτίμηση σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο, ο υγρός αέρας μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα, χωρίς να ψύχονται σημαντικά οι τοίχοι, τα δάπεδα και τα έπιπλα.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, η Rachael Munby, διευθύντρια μάρκετινγκ της Anglian Home Improvements, συστήνει τον καθημερινό αερισμό για περίπου 10 έως 15 λεπτά, ακόμη και τα κρύα πρωινά.

Αντίστοιχα, ο Stephen Hankinson, ειδικός στη θέρμανση της Electric Radiators Direct, επισημαίνει ότι ακόμη και πέντε λεπτά αερισμού μπορούν να βοηθήσουν, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια, όταν είναι εφικτή, μπορεί να συμβάλει περισσότερο στη μείωση της υγρασίας.

Πώς να περιορίσετε την υγρασία μετά το μαγείρεμα και το ντους

Ο αερισμός δεν αφορά μόνο τις πρωινές ώρες. Είναι εξίσου σημαντικός μετά από καθημερινές δραστηριότητες που παράγουν μεγάλες ποσότητες υδρατμών, όπως το μαγείρεμα, το ντους και το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι.

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Η Victoria Hibbert, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας καθαρισμού The Ready Maids, τονίζει ότι η αποτελεσματικότερη πρόληψη ξεκινά από τη μείωση της υγρασίας στον αέρα πριν αυτή καταλήξει στις επιφάνειες.

Οι βασικές συμβουλές της περιλαμβάνουν:

Αερίζετε το μπάνιο και την κουζίνα για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τη χρήση τους.

Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα και τον εξαερισμό του μπάνιου, όπου υπάρχει.

Κρατάτε τα καπάκια στις κατσαρόλες, ώστε να περιορίζεται η διαφυγή υδρατμών.

Στεγνώνετε τα ρούχα σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο και όχι, εφόσον είναι δυνατό, στο καθιστικό.

Διατηρείτε μια σχετικά σταθερή και μέτρια θερμοκρασία στο σπίτι, καθώς οι πολύ κρύες επιφάνειες ευνοούν τη συμπύκνωση.

Πώς να καθαρίσετε τα τζάμια όταν έχουν ήδη υγρασία

Εάν τα παράθυρα είναι ήδη καλυμμένα με σταγόνες νερού το πρωί, οι ειδικοί συνιστούν να μην αφήνετε την υγρασία να εξατμιστεί από μόνη της.

Η Alexandra Alguel, ειδικός στον έξυπνο οικιακό εξοπλισμό και στον καθαρισμό της ECOVACS, προτείνει τη χρήση ενός καθαρού, στεγνού πανιού μικροϊνών για το σκούπισμα των τζαμιών και των πλαισίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα περβάζια, ώστε να μην παραμένει συγκεντρωμένο νερό.

Ο Kevin Pennington, από την Lancashire Air Conditioning, προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη παραμονή νερού στις επιφάνειες μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση μαύρης μούχλας και να προκαλέσει φθορές στα λάστιχα στεγανοποίησης των παραθύρων.

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Εκτός από τα πανιά μικροϊνών, μια πρακτική εναλλακτική είναι η σπάτουλα καθαρισμού τζαμιών με λαστιχένια λεπίδα, η οποία απομακρύνει γρήγορα το νερό και περιορίζει τα σημάδια στην επιφάνεια.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η καθημερινή συνέπεια: η υγρασία πρέπει να απομακρύνεται πριν προλάβει να συσσωρευτεί.

Αφυγραντήρας: Μια λύση για την επίμονη υγρασία

Για κατοικίες όπου η συμπύκνωση εμφανίζεται συστηματικά, οι ειδικοί προτείνουν επίσης τη χρήση αφυγραντήρα. Οι συσκευές αυτές απομακρύνουν μέρος της υγρασίας από τον αέρα, συγκεντρώνοντας το νερό σε ειδικό δοχείο. Έτσι, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση χαμηλότερων επιπέδων υγρασίας και να περιορίσουν τη δημιουργία υδρατμών στα παράθυρα.

Ο Stephen Hankinson χαρακτηρίζει τους αφυγραντήρες μία από τις αποτελεσματικότερες επιλογές για τον περιορισμό της συμπύκνωσης, επισημαίνοντας ότι το λειτουργικό κόστος εξαρτάται από τη συσκευή και τις συνθήκες χρήσης.

Ο Kevin Pennington προσθέτει ότι η ποσότητα νερού που μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια εβδομάδα είναι ενδεικτική της υγρασίας που παράγεται από τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες ενός νοικοκυριού.

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Πριν από την αγορά, ωστόσο, αξίζει να εξετάσετε την απόδοση της συσκευής, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μέγεθος του χώρου που καλείται να καλύψει.

Γιατί εμφανίζεται συμπύκνωση στα παράθυρα

Η συμπύκνωση δημιουργείται όταν ο θερμός, υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με μια ψυχρότερη επιφάνεια, όπως το τζάμι ενός παραθύρου. Καθώς ο αέρας ψύχεται, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε μικρές σταγόνες νερού.

Το φαινόμενο είναι συχνότερο τον χειμώνα, όταν τα παράθυρα έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία και η υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού αυξάνεται από το μαγείρεμα, το μπάνιο, την αναπνοή και το στέγνωμα των ρούχων.

Εάν η υγρασία παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μούχλας. Για τον λόγο αυτό, ο συνδυασμός επαρκούς αερισμού, άμεσου σκουπίσματος των τζαμιών και ελέγχου της υγρασίας αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση για την προστασία του σπιτιού.