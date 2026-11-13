«M’Tali: The Everlasting Spring»: Ο Έντι Μέρφι στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έγραψε η κόρη του

Ο Έντι Μέρφι πρόκειται να χαρίσει τη φωνή του στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «M’Tali: The Everlasting Spring», στο πλευρό της Νοτιοαφρικανής ηθοποιού Άμα Καμάτα.

Το πρωτότυπο σενάριο, που υπογράφουν η κόρη του ηθοποιού, Μπρία Μέρφι και ο Μάικλ Εξέβιερ, ακολουθεί «την πριγκίπισσα Selani (Καμάτα) του αφρικανικού βασιλείου M’tali, η οποία λαχταρά την περιπέτεια, αλλά τρέμει κρυφά τον ρόλο της ως μελλοντική βασίλισσα. Όταν ένα πραξικόπημα τη χωρίζει από την οικογένεια και το βασίλειό της, βρίσκεται στην Απαγορευμένη Ζούγκλα, όπου κατοικεί μια μυστηριώδης οικογένεια που έχει ανακαλύψει τη θρυλική Αιώνια Πηγή, ένα μαγικό νερό που λέγεται ότι διατηρεί τη νεότητα για πάντα. Εκεί, καλείται να αντιμετωπίσει τις φιλοδοξίες του θείου της (Μέρφι) και να ανακαλύψει τι είναι αυτό που πέρα από κάθε μαγεία, στηρίζει πραγματικά ένα βασίλειο».

Σύμφωνα με το Deadline, για τον θρύλο της κωμωδίας αυτή είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μετά το franchise του «Shrek» και την αρχική ταινία «Mulan» της Disney το 1998. Την παραγωγή υπογράφουν οι δύο σεναριογράφοι μαζί με τους Ρέι Μέρφι Τζούνιορ (Ray Murphy Jr.), Ότομ Μπέιλι-Φορντ (Autumn Bailey-Ford) και Κρις Μπρου (Chris Brew).

«Ως μητέρα ενός τετράχρονου αγοριού, αναζητώ συνεχώς ιστορίες που μπορώ να μοιραστώ μαζί του και δείχνουν σε ένα παιδί τι σημαίνει αληθινή δύναμη και το «M’Tali» το πετυχαίνει αυτό. Η Selani ηγείται με την ψυχή, την περιέργεια και την πίστη στον λαό της, κι όχι με την εξουσία. Είμαι περήφανη που συμβάλλω ώστε να ζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία βαθιά ριζωμένη στην αφρικανική κουλτούρα, με μια τόσο ταλαντούχα οικογένεια στα παρασκήνια και τον Έντι Μέρφι να δίνει τον τόνο», δήλωσε η παραγωγός Ότομ Μπέιλι-Φορντ.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Emmy και Grammy ηθοποιός πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην κωμωδία δράσης της Amazon «The Pickup», ενώ το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται το «Shrek 5». Το «M’Tali» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία με την κόρη του, Μπρία μετά το «Beverly Hills Cop: Axel F» (2024), ενώ η πρώτη φορά που μοιράστηκε τη μεγάλη οθόνη με ένα παιδί του ήταν το 2021, όταν η κόρη του Μπέλα έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία «Coming 2 America».