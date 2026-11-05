Ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση ο ηθοποιός και κωμικός Ράσελ Μπραντ - iefimerida.gr

Ο Βρετανός ηθοποιός, κωμικός και προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Ωστόσο, οι ένορκοι του Southwark Crown Court τον απάλλαξαν από δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρας άσεμνης επίθεσης, έπειτα από πολύωρη διάσκεψη.

Μετά την ετυμηγορία, ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση άρτια προετοιμασμένη και όρισε την ανακοίνωση της ποινής για την ερχόμενη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι ο Μπραντ αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης».

Ο Ράσελ Μπραντ παρέμεινε όρθιος στο εδώλιο κατά την ανάγνωση της απόφασης, κλείνοντας τα μάτια του στο άκουσμα της καταδίκης για βιασμό. Αμέσως μετά τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή της ποινής του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι ο κωμικός εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα και τη φήμη του για να κακοποιεί γυναίκες, πιστεύοντας ότι μπορούσε να δρα χωρίς συνέπειες, στέλνοντας μήνυμα κατά της ατιμωρησίας.

Ο 51χρονος Μπραντ κατηγορήθηκε για τον βιασμό νεαρής γυναίκας το 2009, όταν οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε μία από τις παραστάσεις του στο δυτικό Λονδίνο.

Παράλληλα, καταδικάστηκε για τρία ακόμη περιστατικά: την παρενόχληση εργαζόμενης του MTV σε μπαρ στο κέντρο του Λονδίνου το 2004, την επίθεση σε γυναίκα στον χώρο εργασίας της το 2005, καθώς και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας ακόμη γυναίκας το 2009, την οποία είχε εξαναγκάσει να του κάνει μασάζ.

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Πότε ανακοινώνεται η ποινή του

Ωστόσο, οι ένορκοι του Southwark Crown Court τον απάλλαξαν από δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης, έπειτα από περίπου οκτώμισι ώρες διασκέψεων. Στην έδρα βρίσκονταν οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση άρτια προετοιμασμένη, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο Press Association, ενώ γνωστοποίησε ότι η ανακοίνωση της ποινής θα γίνει τη Δευτέρα.

Ο Μπραντ, ο οποίος παρέμεινε όρθιος στο εδώλιο κατά την ανάγνωση των αποφάσεων, έκλεισε τα μάτια του όταν άκουσε ότι κρίθηκε ένοχος για βιασμό. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή της ποινής του.

Ο δικαστής επισήμανε ότι η καταδίκη του αναμένεται να οδηγήσει σε «σημαντική ποινή φυλάκισης».

Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο κωμικός εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα, την επιρροή και τη φήμη του για να κακοποιήσει και να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά γυναίκες.

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«Όσο αυξανόταν η αναγνωρισιμότητά του, τόσο ενισχυόταν και η αίσθηση ότι μπορούσε να ενεργεί χωρίς συνέπειες», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Andy Furphy, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη καταδίκη θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, ανεξάρτητα από τη φήμη ή τη δύναμή του.