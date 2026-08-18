Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη -Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της, Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου - iefimerida.gr

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και η κόρη της Μαρία-Ελένη (Αίθρα) Λυκουρέζου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της.



Η διάσημη Ελληνίδα σταρ έφυγε από τη ζωή από ανακοπή στα 73 της, στις 18 Αυγούστου 2017, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους απλούς πολίτες που τη λάτρευαν.



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Εννέα χρόνια λοιπόν, από τον θάνατό της, η κόρη της Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου, μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη από φωτογράφιση στη Δήλο και τη Μύκονο και μίλησε για την απουσία που παραμένει ζωντανή, αλλά και την «αλήθεια» που ετοιμάζεται να αποκαλύψει.



Η Ζωή Λάσκαρη σε φωτογράφιση σε Δήλο και Μύκονο

Η ανάρτηση της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη

«18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθες. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες... Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι' αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω…… μαμά μου….. Ήμουνα "πίσω" και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η οποία συνοδευόταν από το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής».