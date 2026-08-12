Οι ενναλακτικές διακοπές από την Πηνελόπη Πλάκα: «Βουτιά στον Όλυμπο» -Οι φωτογραφίες που πόσταρε - iefimerida.gr

Μέσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις η Πηνελόπη Πλάκα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τοποθεσίες ανά την Ελλάδα που την εντυπωσίασαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Πηνελόπη Πλάκα, στο πλαίσιο της θεατρικής της περιοδείας, επισκέφθηκε τον Όλυμπο. Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram από τη βουτιά της στα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Αφροδίτης, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.

Η εξόρμηση αυτή δεν ήταν μεμονωμένη, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί στον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς. Η περιοδεία της αποτέλεσε την αφορμή για να ανακαλύψει λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες, βρίσκοντας μια «νέα αγάπη».

Εξερευνώντας την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, η ηθοποιός θέλησε να εξηγήσει τη διαφορετικότητα του φετινού καλοκαιριού. Η περιοδεία την κρατά μακριά από τη θάλασσα, που αποτελεί διαχρονικά τη μεγάλη της αδυναμία.

Μέσα από τα επαγγελματικά της ταξίδια ανακάλυψε απρόσμενα μέρη που δεν ήταν πρώτη της επιλογή. Ο καταρράκτης της Παλαιοκαρυάς της υπενθύμισε πως η ελληνική φύση δεν περιορίζεται στις παραλίες, ανακαλύπτοντας μια νέα αγάπη.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε θεατρική περιοδεία, έκανε μία στάση στον Όλυμπο και δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει μία βουτιά στα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Αφροδίτης.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμησή της, ποζάροντας με το μαγιό της μέσα στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Στους καταρράκτες η Πηνελόπη Πλάκα

«Βουτιά στον Όλυμπο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, δείχνοντας πως αυτό το καλοκαίρι έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις καθιερωμένες διακοπές δίπλα στη θάλασσα και έχει ανακαλύψει μία διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.

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Πριν από λίγες ημέρες η Πηνελόπη Πλάκα είχε βρεθεί και στον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς. Όπως είχε εξομολογηθεί τότε, η περιοδεία δεν της αφήνει όσο χρόνο θα ήθελε για τη θάλασσα, που αποτελεί τη μεγάλη της αδυναμία, ωστόσο μέσα από τα ταξίδια της δουλειάς γνώρισε λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες, καταλήγοντας πως φέτος βρήκε «μια νέα αγάπη».

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«Πάντα ήταν η μεγάλη μου αδυναμία»

Από την εξερεύνησή της στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, η ηθοποιός αισθάνθηκε την ανάγκη να συνοδεύσει τις φωτογραφίες που ανήρτησε με το παρακάτω σχόλιο: «Αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Η περιοδεία δεν μου αφήνει τον χρόνο να βρίσκομαι όσο θα ήθελα δίπλα στη θάλασσα, που πάντα ήταν η μεγάλη μου αδυναμία. Κι όμως, μέσα από τα ταξίδια της δουλειάς ανακάλυψα κάτι που δεν περίμενα.

Λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες. Μέρη που δεν είχα βάλει ποτέ πρώτη επιλογή και τελικά με έκαναν να τα αγαπήσω. Ο Καταρράκτης της Παλαιοκαρυάς μου θύμισε πως η ελληνική φύση δεν είναι μόνο οι παραλίες. Έχει τόσες διαφορετικές εικόνες που αξίζει να ανακαλύπτεις, ακόμα κι όταν δεν το είχες σχεδιάσει. Νομίζω πως αυτό το καλοκαίρι βρήκα μια νέα αγάπη».

