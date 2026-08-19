Ένας σκύλος... top model κέρδισε το εξώφυλλο της Vogue -Η «ανθρώπινη» πόζα που έκλεψε την παράσταση - iefimerida.gr

Ο δεύτερος ετήσιος διαγωνισμός Dogue Competition της Vogue ολοκληρώθηκε, με έναν νικητή... σκύλο να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Οι αναγνώστες κλήθηκαν να φωτογραφίσουν τα σκυλιά τους σαν μοντέλα, διεκδικώντας μια θέση στο εξώφυλλο του Dogue. Μετά την αξιολόγηση των 25 φιναλίστ, ο τίτλος πήγε τελικά στον Sir Spud.

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Τα κριτήρια που έκριναν τον νικητή

Η επιλογή βασίστηκε στη σύνθεση της φωτογραφίας κατά 50%, την προσωπικότητα του σκύλου όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία κατά 25% και το αποκαλούμενο «dogueness», δηλαδή το πόσο καλά αποδίδει το πνεύμα του Dogue, κατά 25%.

Ο Sir Spud κέρδισε τους κριτές με την άψογη στάση του και το βλέμμα του, το οποίο συνδυάζει αυτοπεποίθηση με έντονη περιέργεια. Η Vogue τον παρουσίασε ως τον νέο σταρ του εξωφύλλου, μαζί με την κηδεμόνα του, Amina.

Ο Sir Spud είναι ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού Dogue 2026 / Φωτογραφία Χ

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«Είναι ο πιο πιστός και τρυφερός σκύλος»

Στην ερώτηση για το καλύτερο χαρακτηριστικό του, η Amina απάντησε: «Είναι ο πιο πιστός, τρυφερός σκύλος, που θέλει πάντα να είναι δίπλα μας ή στην αγκαλιά μας.»



Το όνομα Sir Spud δεν επιλέχθηκε από την οικογένειά του. «Ο Sir Spud πήρε το όνομά του από καθολικές μοναχές όταν γεννήθηκε. Όταν τον πήραμε, φοβόμασταν πολύ να το αλλάξουμε», λέει η Amina. Ωστόσο, οι λάτρεις της ιστορίας στην οικογένεια του έδωσαν το παρατσούκλι «Sputnik».

Και αν μπορούσαν να τον ταξιδέψουν οπουδήποτε, θα ήταν στο διάστημα: «Θα θέλαμε να μπορούσαμε να πάρουμε τον Sir Spud σε ένα ταξίδι ανάμεσα στα άστρα, όπου θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο παρατσούκλι του».



Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Sir Spud είναι η στάση του. «Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, ο Sir Spud κάθεται πάντα με τα μπροστινά του πόδια σταυρωμένα, όπως στη φωτογραφία του. Παίρνει αυτή τη στάση ακόμη και όταν κοιμάται», περιγράφει η Amina.

