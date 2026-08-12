Ένα Rolex κατέληξε στον πυθμένα μιας λίμνης πριν από 30 χρόνια -Ακόμα και σήμερα ο ιδιοκτήτης του συνεχίζει να το ψάχνει - iefimerida.gr

Ένα Rolex Submariner κατέληξε στον πυθμένα μιας λίμνης πριν από 30 χρόνια και έκτοτε ο ιδιοκτήτης του δεν έχει σταματήσει να το ψάχνει, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να το βρει.

Ο Tom Place, 48 ετών, είναι stuntman του Χόλιγουντ και έχει περάσει τρεις δεκαετίες δουλεύοντας σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Μακριά από τα πλατό, όμως, έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε μια αποστολή αναζήτησης του Rolex Submariner που έχασε στο Trout Lake, στα βουνά των Adirondacks, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To παιχνίδι στη λίμνη

Η σχέση του Place με τα Rolex ξεκίνησε από την οικογένειά του. Ο πατέρας του είχε αγοράσει ένα Rolex για τον ίδιο και ένα για τη σύζυγό του στα τέλη της δεκαετίας του 1970. «Αυτά ήταν ουσιαστικά τα μόνα ρολόγια που φορούσαν για 20 χρόνια», θυμάται. «Τα έβλεπα στους καρπούς τους από τότε που ήμουν παιδί».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του gqitalia, το 1996, όταν έγινε 18 ετών, αποφάσισε να αγοράσει το πρώτο του Rolex. Είχε συγκεντρώσει 3.100 δολάρια και τα διέθεσε για ένα Rolex Submariner Date 16610. Το επέλεξε για την ανθεκτικότητά του, χαρακτηριστικό που θα αποδεικνυόταν ιδιαίτερα σημαντικό στη μετέπειτα ζωή του ως stuntman.

Λίγους μήνες αργότερα, όμως, το ρολόι χάθηκε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Place και ο αδελφός του βρίσκονταν στο οικογενειακό ταχύπλοο, το «Calypso 2000», και είχαν επινοήσει ένα παιχνίδι που ονόμαζαν «power jumping». Έτρεχαν πάνω στο κατάστρωμα με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια έπεφταν ή βουτούσαν στο νερό.

Σε μία από αυτές τις προσπάθειες, ο Place γλίστρησε.

«Το βρεγμένο πόδι μου γλίστρησε πάνω στο βρεγμένο σκάφος», περιγράφει. Καθώς έπεφτε, το Submariner μπλέχτηκε στη χειρολαβή και η αγκράφα αποκολλήθηκε. «Καθώς έπεφτα προς τη μία κατεύθυνση, είδα το ρολόι να πετάει προς την άλλη και να καταλήγει στη λίμνη».

Ο Place βούτηξε αμέσως για να το βρει, όμως το σημείο είχε βάθος μεγαλύτερο από 24 μέτρα και ο πυθμένας ήταν γεμάτος λάσπη και υποβρύχια βλάστηση. Ένας γείτονας τού έδωσε μάλιστα έναν μεγάλο βιομηχανικό μαγνήτη, βάρους περίπου έξι έως οκτώ κιλών, τον οποίο έσερνε για ημέρες στον πυθμένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από ώρες και ώρες, για μια ολόκληρη εβδομάδα», λέει, «συνειδητοποίησα τελικά ότι δεν θα το έβρισκα ποτέ».

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το Rolex έμεινε χαμένο. Η ζωή του Place, στο μεταξύ, προχώρησε. Εργάστηκε ως stuntman και stunt coordinator σε μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» και «The Dark Knight Rises», αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Mr. Robot».

Η αναζήτηση, όμως, δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναζήτηση του Rolex

Το 2020, όταν η πανδημία παρέλυσε τη βιομηχανία του κινηματογράφου, ο Place βρέθηκε με περισσότερο ελεύθερο χρόνο. «Είχα ουσιαστικά έξι μήνες διακοπής», λέει. «Και κατάφερα πραγματικά να ξεκινήσω σοβαρά την αποστολή».

Άρχισε να καταγράφει την προσπάθειά του στο Instagram, δημιουργώντας το προφίλ @Expedition16610. Με σύγχρονο καταδυτικό εξοπλισμό και υποβρύχιο ανιχνευτή μετάλλων, επέστρεψε στη λίμνη και άρχισε να ψάχνει συστηματικά τον πυθμένα.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει περίπου 60 ώρες καταδύσεων. Κάθε προσπάθεια διαρκεί περίπου 45 λεπτά και περιορίζεται σε μια μικρή κυκλική περιοχή γύρω από ένα αυτοσχέδιο σημάδι που τοποθετεί στον πυθμένα. Εξετάζει προσεκτικά τη λάσπη, τις πέτρες και τη βλάστηση, αναζητώντας το μεταλλικό σήμα που θα μπορούσε να προέρχεται από το Rolex.

Στις καταδύσεις του έχει βρει παλιά κουτάκια μπίρας, ελαστικά, αγκίστρια και άλλα αντικείμενα. Σε μία περίπτωση μάλιστα μπλέχτηκε σε ένα παλιό σχοινί αγκύρωσης και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το καταδυτικό του μαχαίρι για να απελευθερωθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις δυσκολίες, αρνείται να εγκαταλείψει.

«Νιώθω ότι θα καταφέρω να το βρω», δηλώνει. «Αν μπορώ να εντοπίσω ένα μικροσκοπικό σκουριασμένο κομμάτι από ένα αγκίστρι με τον ανιχνευτή μετάλλων, μπορώ να βρω ένα ρολόι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ξέρω ότι είναι εκεί κάτω, ξέρω ότι μπορώ να το βρω και έχω ήδη ψάξει όλη αυτή την περιοχή. Πώς θα μπορούσα να τα παρατήσω τώρα;»

Για τον Place, το Rolex δεν είναι απλώς ένα ακριβό ρολόι. Είναι ένα κομμάτι της προσωπικής του ιστορίας, συνδεδεμένο με τα παιδικά του όνειρα και τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω μια εκκρεμότητα», λέει. «Είμαι αποφασισμένος να ξαναφορέσω αυτό το ρολόι στον καρπό μου μια μέρα».

Και έτσι, τρεις δεκαετίες μετά την απώλειά του, ο Tom Place συνεχίζει να επιστρέφει στη λίμνη. Με κάθε κατάδυση ερευνά ένα ακόμη μικρό κομμάτι του πυθμένα, ελπίζοντας ότι κάπου μέσα στη λάσπη και τη βλάστηση βρίσκεται ακόμη το Rolex.

Μέχρι να το βρει, η αναζήτηση συνεχίζεται. Και, όπως επιβάλλει η παράδοση, μετά τις καταδύσεις, από τα ηχεία του αυτοκινήτου του ακούγεται το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», των U2.