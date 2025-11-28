Ενα περίεργο κόλπο με το σαμπουάν: Ετσι θα γίνει πεντακάθαρη η κουζίνα σας - iefimerida.gr

Με... σαμπουάν, ναι καλά ακούτε, μπορείτε να κάνετε την κουζίνα σας να λάμπει.

Το καθάρισμα της κουζίνας δεν είναι ούτε εύκολη υπόθεση ούτε ευχάριστη.

Επιπλέον, υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολοι λεκέδες όπως φαγητά καμένα σε κατσαρόλες ή ακόμη λεκέδες στον νεροχύτη και σε άλλα σκεύη.

Το σαμπουάν για παράδειγμα, υποστηρίζουν, μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στον βρώμικο νεροχύτη.

Το σαμπουάν καθαρίζει αποτελεσματικά και με μακροχρόνια δράση τις μεταλλικές επιφάνειες, τα πλακάκια και τις πόρτες.

Πώς καθαρίζουμε με το σαμπουάν την κουζίνα

Απλώς ρίξτε μια μικρή ποσότητα σαμπουάν στην επιφάνεια που θέλετε και σκουπίστε με ζεστό νερό. Έτσι, όχι μόνο θα καθαρίσετε την κουζίνα σας, αλλά το σαμπουάν θα αδιαβροχοποιήσει επιπλέον τις επιφάνειες και θα τις προστατεύσει από νέους λεκέδες.

Σημείωση: Πριν από τη χρήση, προσέξτε σε ποιο υλικό ρίχνετε το σαμπουάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σαμπουάν μπορεί να προκαλέσει αντιαισθητικές ραβδώσεις και λεκέδες σε ξύλινες επιφάνειες.