Ένα γράμμα από το 1997 αναδύεται από τα βράχια: «Από αύριο δεν θα ξαναδούμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Ελπίζω να βρεις τον δρόμο σου». - iefimerida.gr

Ένα χειρόγραφο γράμμα του 1997, που παρέμενε κρυμμένο για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε βράχια της νήσου Έλβα στην Ιταλία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ρεβέκκα, γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην MG, εξηγώντας πως δεν θα ξανασυναντηθούν. Αποτυπώνει σε χαρτί τα λόγια που αδυνατούσε να πει κατά πρόσωπο, σηματοδοτώντας το τέλος της φιλίας τους.

Η επιστολή αναπολεί στιγμές από την παιδική τους ηλικία, από την πρώτη γνωριμία τους μέχρι κοινές εμπειρίες και μυστικά. Εκφράζει την ελπίδα να ξανασυναντηθούν στο μέλλον, κλείνοντας οριστικά αυτό το κεφάλαιο της ζωής τους.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ένα μικρό κορίτσι που έπαιζε στην παραλία του Σεκέτο ανακαλύπτει τυχαία το γράμμα. Ήταν κρυμμένο για χρόνια ανάμεσα στους βράχους, διατηρώντας το συγκινητικό περιεχόμενό του ανέπαφο από τον χρόνο.

Η φωτογραφία της επιστολής δημοσιεύθηκε σε ομάδα του Facebook και έγινε αμέσως viral, προκαλώντας συγκίνηση. Οι χρήστες εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι δύο φίλες θα αναγνωρίσουν η μία την άλλη και θα ξαναβρεθούν.

Το γράμμα αυτό ήταν ένας αποχαιρετισμός μιας νεαρής γυναίκας, που φαίνεται πως δεν είχε την δύναμη να μεταφέρει τα αισθήματά της από κοντά στον αποδέκτη του γράμματος, μία φίλη της.

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Το σημείωμα, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 1997, βρέθηκε ανάμεσα στους βράχους του Σεκέτο, από ένα μικρό κορίτσι που έπαιζε στην παραλία,﻿στη νότια ακτή του ιταλικού νησιού. Ήταν γραμμένο από μια γυναίκα με το όνομα Ρεβέκκα, και απευθυνόταν σε φίλη της που φέρει τα αρχικά M.G.

Το δύσκολο αντίο

Τα λόγια της στο γράμμα μαρτυρούν πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αποχωριστεί τον άνθρωπό της. Έτσι, εξέφρασε τα συναισθήματά της σε μία κόλλα χαρτί, αφήνοντας ένα τελευταίο μήνυμα, γεμάτο συναίσθημα και αναμνήσεις.

«Από αύριο και μετά, δεν θα ξαναδούμε ποτέ η μία την άλλη. Θα μετακομίσω στο Χάις του Κάνσας. Ελπίζω να βρεις τον δρόμο σου και να κάνεις μια νέα καλύτερη φίλη, ίσως καλύτερη από εμένα» της έγραψε, σε ένα μήνυμα που όπως φαίνεται δεν έφτασε στα χέρια της φίλης της.

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«Ελπίζω πως κάποια μέρα θα σε ξαναδώ»

«Γεια σου, MG. Από αύριο και μετά, δεν θα ξαναδούμε ποτέ η μία την άλλη. Δεν μπορώ να σου πω αυτά τα λίγα λόγια πρόσωπο με πρόσωπο, γι’ αυτό θα το κάνω με ένα γράμμα. Ένα απλό γράμμα, από εκείνα που σχεδόν ξεχνάς μέσα στο γραμματοκιβώτιό σου. Από εκείνα που κουβαλούν κάτι από το παρελθόν και τις αναμνήσεις χιλιάδων συναισθημάτων, αποτυπωμένων πάνω σε ένα απλό κομμάτι χαρτί».

Με αυτά τα λόγια η Ρεβέκκα ξεκινά την επιστολή της προς τον αποδέκτη.

«Θυμάμαι ακόμη την ημέρα που γνωριστήκαμε, όταν ήμασταν μικρά κορίτσια, σε εκείνο το μικρό τοιχάκι, ένα πολύ απλό τοιχάκι στην παραλία».

Στη συνέχεια γράφει: «Όλα αυτά τελειώνουν αύριο. Θα είναι σαν το μυστικό μας σεντούκι, γεμάτο με όλες τις αναμνήσεις μας. Όλα αυτά ανήκουν πλέον σε ένα παλιό κεφάλαιο που τώρα κλείνει.

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Ελπίζω πως κάποια μέρα θα σε ξαναδώ, ίσως μαζί με τη μελλοντική σου οικογένεια ή τα παιδιά σου. Ελπίζω να βρεις τον δρόμο σου και να αποκτήσεις μια καινούργια, καλύτερη φίλη, ίσως κάποια καλύτερη από εμένα.

Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο.

Αντίο στις μέρες που περάσαμε μαζί. Αντίο στο παλιό ραφείο στην κορυφή της λεωφόρου. Αντίο στα δείπνα της παραμονής των Χριστουγέννων. Αντίο στον ήχο της θάλασσας.

Αντίο.

Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί».

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Παγκόσμια συγκίνηση για τα λόγια αγάπης

Η φωτογραφία της επιστολής δημοσιεύτηκε σε ομάδα του Facebook για τους παραθεριστές του νησιού και γρήγορα έγινε viral.

«Τι υπέροχο γράμμα! Ξέρω ότι είναι σχεδόν αδύνατο, αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται στην ομάδα και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον», έγραψε η Francesca Fauci, η οποία δημοσίευσε τη φωτογραφία της επιστολής.

Ένα ξεχασμένο γράμμα, κρυμμένο για χρόνια ανάμεσα στους βράχους και τη θάλασσα, κατάφερε έτσι να φέρει ξανά στην επιφάνεια μια φιλία, αναμνήσεις και ένα «αντίο» που κάποτε δεν μπόρεσε να ειπωθεί από κοντά.