Έμπειροι κομμωτές συμφωνούν: Το αντίστροφο λούσιμο είναι ενδιαφέρουσα τεχνική -Λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα πριν το σαμπουάν - iefimerida.gr

Το λούσιμο των μαλλιών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια μικρή επιστήμη καθώς αφορά πλέον όχι μόνο το πόσο συχνά λούζουμε τα μαλλιά μας, αλλά και το πώς τα λούζουμε, ποια προϊόντα χρησιμοποιούμε και με ποια σειρά.

Ανάμεσα στις τεχνικές που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι το αντίστροφο ή ανάποδο λούσιμο, γνωστό ευρέως ως Reverse Washing δηλαδή η εφαρμογή conditioner ή μάσκας πριν από το σαμπουάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεχνική δεν είναι καινούργια, όμως επανήλθε δυναμικά μέσα από τα social media, κυρίως επειδή συνδέθηκε με την υπόσχεση για πιο ανάλαφρα, λαμπερά και προστατευμένα μαλλιά, αλλά και περισσότερη εμφάνιση όγκου. Οι κομμωτές, ωστόσο, συμφωνούν ότι δεν αποτελεί λύση για όλους.

Τι είναι το αντίστροφο λούσιμο

Η λογική είναι απλή. Αντί για σαμπουάν και στη συνέχεια conditioner, εφαρμόζουμε πρώτα το conditioner και μετά το σαμπουάν. Σύμφωνα με την κομμώτρια Βικτόρια Πετρόβα, όπως αναφέρει ο ισπανικός ιστότοπος Clara, η τεχνική «απαντά σε ένα πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι όταν τα μαλλιά μένουν ξηρά μετά το λούσιμο, οι άκρες ταλαιπωρούνται και το συμβατικό conditioner δεν φαίνεται αρκετό».

Η Ρόζι Φερνάντεθ, κομμώτρια με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, θεωρεί ότι η τεχνική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως ως κόλπο για όγκο. «Από τη δική μου άποψη, έχει περισσότερο νόημα να χρησιμοποιείται ως τεχνική περιποίησης», αναφέρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασική ιδέα είναι ότι το conditioner λειτουργεί σαν ένα πρώτο προστατευτικό στρώμα πάνω στην τρίχα, πριν ακολουθήσει ο καθαρισμός. Όπως εξηγεί η Πετρόβα, «το conditioner λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα πάνω στην ίνα της τρίχας πριν την καθαρίσει το σαμπουάν».

Ο κομμωτής και ιδρυτής του Salón NU στη Βαρκελώνη, Οριόλ Μπαρμπερά, προσθέτει ότι με αυτόν τον τρόπο το conditioner προετοιμάζει την τρίχα, ενώ το σαμπουάν απομακρύνει στη συνέχεια το περίσσευμα του προϊόντος.

Σε ποια μαλλιά μπορεί να βοηθήσει

Δεν υπάρχει μία απάντηση για όλους τους τύπους μαλλιών. Η Φερνάντεθ προτείνει κυρίως το αντίστροφο λούσιμο σε ξηρά, σγουρά και κυματιστά μαλλιά, αλλά και σε μαλλιά που έχουν υποστεί χημικές επεξεργασίες, όπως βαφές, ντεκαπάζ ή ανταύγειες, ή έχουν ταλαιπωρηθεί από την έκθεση στον ήλιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λογική είναι ότι η προηγούμενη εφαρμογή conditioner μπορεί να δημιουργήσει ένα προστατευτικό στρώμα και να περιορίσει την υπερβολική ξήρανση από το σαμπουάν.

Ο Μπαρμπερά, πάντως, έχει διαφορετική προσέγγιση. Θεωρεί ότι η τεχνική ταιριάζει περισσότερο σε λεπτά μαλλιά που βαραίνουν εύκολα ή χάνουν γρήγορα τον όγκο τους, καθώς προσφέρει περιποίηση χωρίς να αφήνει τόσο μεγάλο υπόλειμμα στην τρίχα.

Για πολύ ξηρά, χοντρά, σγουρά ή ιδιαίτερα κατεστραμμένα μαλλιά, προτιμά την παραδοσιακή σειρά: πρώτα σαμπουάν και στη συνέχεια conditioner ή μάσκα. Όπως εξηγεί, σε αυτές τις περιπτώσεις «χρειαζόμαστε η θεραπεία να παραμένει πάνω στα μαλλιά ώστε να προσφέρει θρέψη και απαλότητα».

Λούσιμο και φροντίδα μαλλιών / Φωτογραφία Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς γίνεται σωστά

Η ειδικός υγείας των μαλλιών της Llongueras, Γουίλμα Σορτίνο, προτείνει μια απλή διαδικασία τριών βημάτων.

Πρώτα βρέχουμε τα μαλλιά και εφαρμόζουμε conditioner ή μάσκα από τη μέση μέχρι τις άκρες, χωρίς να αγγίζουμε το τριχωτό της κεφαλής και χωρίς να ξεπλύνουμε αμέσως το προϊόν.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το σαμπουάν απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής και κάνουμε απαλό μασάζ.

Τέλος, ξεπλένουμε ταυτόχρονα και τα δύο προϊόντα.

Η Σορτίνο υποστηρίζει ότι η τεχνική μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους λούζονται συχνά, ειδικά όταν οι άκρες έχουν την τάση να ξηραίνονται. Σύμφωνα με την ίδια, τα επιφανειοδραστικά συστατικά των σαμπουάν απομακρύνουν όχι μόνο τη λιπαρότητα αλλά και φυσικές πρωτεΐνες της τρίχας, γι’ αυτό ένα πρώτο προστατευτικό στρώμα μπορεί να περιορίσει την καταπόνηση.

Φροντίδα μαλλιών / Φωτογραφία Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση του pre-shampoo

Η Πετρόβα θεωρεί ότι, παρότι η ιδέα πίσω από το αντίστροφο λούσιμο είναι καλή, η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματική. «Το πρόβλημα είναι ότι το σαμπουάν αφαιρεί αυτή την προστατευτική μεμβράνη πριν προλάβει να επιτελέσει πραγματικά τη λειτουργία της», εξηγεί.

Για τον λόγο αυτό προτείνει, όταν ο στόχος είναι η προστασία της τρίχας πριν από το λούσιμο, ένα pre-shampoo. Πρόκειται για προϊόν που εφαρμόζεται σε στεγνά μαλλιά πριν από το λούσιμο και έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει την ίνα από το εσωτερικό της.

Η Σορτίνο, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι το pre-shampoo μπορεί να θρέψει σε βάθος, ενώ η μάσκα καλύπτει την επιδερμίδα της τρίχας και την προστατεύει κατά το λούσιμο, περιορίζοντας την τριβή που μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο και ψαλίδα.