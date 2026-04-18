Ο ράπερ Έμινεμ απέκτησε δεύτερο εγγόνι-Το πρώτο παιδί της θετής του κόρης, Αλέινα Σκοτ - iefimerida.gr

Τρισευτυχισμένος παππούς νιώθει ο διάσημος ράπερ Έμινεμ, καθώς η μεγαλύτερη κόρη του απέκτησε το πρώτο παιδί της, την περασμένη Τρίτη 14 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media η Αλέινα Σκοτ, απέκτησε κοριτσάκι στις 14 Απριλίου, το πρώτο παιδί της με το σύζυγό της, Ματ Μέλερ. Μάλιστα, στhν ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες του μωρού, το οποίο φορούσε ένα πλεκτό κορμάκι με το όνομά της «Σκότι Μαρί Μέλερ».

Υιοθέτησε την ανιψιά του

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλέινα Σκοτ έγραψε: «Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι». Και καταλήγοντας αναφέρθηκε στο σύζυγό της, γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δική μας. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σε αγαπώ χωρίς τέλος».

Να σημειωθεί ότι η Αλέινα Σκοτ υιοθετήθηκε από τον διάσημο ράπερ αρχές της δεκαετίας του 2000, επειδή η μητέρα της, αδελφή της πρώην συζύγου του Ναόμι Σκοτ, ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Ο Έμινεμ έγινε παππούς για πρώτη φορά πέρυσι την άνοιξη, όταν η κόρη του Χέιλι Τζέιντ και ο σύζυγός της, Έβαν ΜακΚλίντοκ, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, το οποίο μάλιστα πήρε το μικρό όνομα του ράπερ, Μάρσαλ, με τον εγγονό του να ονομάζεται Έλιοτ Μάρσαλ.