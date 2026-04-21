O Eminem συμπλήρωσε 18 χρόνια «καθαρός» από ναρκωτικά - iefimerida.gr

Με μία εμψυχωτική και συγκινητική ανάρτηση στα social media, o Έμινεμ (Eminem) γιόρτασε τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του χωρίς ναρκωτικά.



Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο διάσημος ράπερ ανέβασε μια φωτογραφία από το «κέρμα νηφαλιότητας της 18ης επετείου» που έλαβε από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Κάτω από την ανάρτηση, ο μικρότερος αδελφός του Eminem, Νέιθαν Μάδερς, σχολίασε: «Είμαι τόσο περήφανος για τον αδελφό μου», επευφημώντας για την ακλόνητη αποφασιστικότητά του.

Παράλληλα, οι εκατομμύρια θαυμαστές του σχολίασαν την ανάρτηση με μηνύματα όπως «Είσαι ο ήρωάς μου» και «Το ταξίδι σου αποτελεί πραγματικά έμπνευση».

Από τα πρόθυρα του θανάτου, στη ζωή και τη νηφαλιότητα

O Eminem το 2007 ήταν τόσο εξαρτημένος που βρέθηκε στα πρόθυρα του θανάτου. Τότε παραλίγο να πεθάνει, αφού κατανάλωσε υπερβολική δόση μεθαδόνης.

Εκείνη την εποχή, οι γιατροί χαρακτήρισαν την επιβίωσή του «θαύμα».

Στο αποκορύφωμα του εθισμού του, το βάρος του εκτοξεύτηκε στα περίπου 104 κιλά.

Αφού γλίτωσε από θαύμα, ο διάσημος ράπερ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης. Έκτοτε ανέκτησε την υγεία του, αντικαθιστώντας τα ναρκωτικά με τη σωματική δραστηριότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής.