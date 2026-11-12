«Ας παρτάρουμε στην Ελλάδα»: Μόλις κυκλοφόρησε το teaser από τον τελευταίο κύκλο του Emily in Paris

Το πρώτο teaser της τελευταίας σεζόν της σειράς Emily in Paris μόλις κυκλοφόρησε και έχει λίγο απ’ όλα: Από την άφιξη της Λίλι Κόλινς στο Παρίσι, τους διάφορους έρωτές της και φυσικά, την τελευταία της περιπέτεια στην Ελλάδα.



Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως μια προσωπική περιπέτεια για την πρωταγωνίστρια, εξελίχθηκε στην πραγματική ζωή της Έμιλι Κούπερ. Και στον τελευταίο κύκλο, καθώς ξανασυναντά τον γοητευτικό σεφ, Γκάμπριελ, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην «καριέρα ή την καρδιά της».



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«Αυτό δεν είναι πλέον απλώς μια διασκεδαστική χρονιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ζωή σου», της λέει η καλύτερή της φίλη, Μίντι Τσεν, την οποία υποδύεται η Άσλεϊ Παρκ.

Το teaser από τον τελευταίο κύκλο του Emily in Paris

Στο τρέιλερ προβάλλονται αναδρομικές σκηνές από τις προηγούμενες σεζόν, ενώ η προϊσταμένη της, Σιλβί, της δίνει μια συμβουλή: «Ερωτεύσου, κάνε λάθη και αν πρόκειται να ζήσεις την εμπειρία του Παρισιού, για όνομα του Θεού, φρόντισε να την αξιοποιήσεις στο έπακρο».

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Στο teaser, στη συνέχεια, βλέπει κανείς σκηνές από την περίπλοκη ερωτική ζωή της Έμιλι: Από την στιγμή που αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σχέση ανάμεσα στον σεφ Γκάμπριελ και την Καμίλ, μέχρι τη βόλτα με αερόστατο με τον Άλφι, τη βόλτα με βέσπα με τον Μαρτσέλο και τον ασπρόμαυρο χορό μεταμφιεσμένων.

Ακολούθως, η Έμιλι και η Μίντι εικονίζονται να απολαμβάνουν το κρασί τους στο Παρίσι και να λένε: «Μια τελευταία ιστορία. Ας την αποχαιρετήσουμε με εντυπωσιακό τρόπο». «Ας παρτάρουμε στην Ελλάδα, μωρό μου», λέει στη συνέχεια η Μίντι και ακολουθούν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στην Ελλάδα, με την Έμιλι να πέφτει «τυχαία» πάνω στον Γκάμπριελ, αλλά και τα πάρτι στη Μύκονο.



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Τι θα δούμε στον τελευταίο κύκλο

Η επίσημη σύνοψη της σειράς, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου, αναφέρει:

Μια γεύση από Ελλάδα

«Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξιών και ρομαντισμού, η Έμιλι βρίσκεται αντιμέτωπη με καθοριστικές επιλογές, οι οποίες δοκιμάζουν τις πραγματικές της αφοσιώσεις και την αναγκάζουν να αποφασίσει πού βρίσκεται η πίστη της. Ωστόσο, καθώς απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες προσωπικές της σχέσεις την αναγκάζουν να επανεξετάσει πού βρίσκεται πραγματικά το μέλλον της, καλείται να πάρει μία τελευταία, καθοριστική απόφαση ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι».