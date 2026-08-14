Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μάς δείχνει πώς ήταν το καλοκαίρι της -Οι διακοπές στην Ελλάδα και το φιλί με τον Ρομέν Γαβρά - iefimerida.gr

Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, μέρος των οποίων απόλαυσε στην Ελλάδα, μοιράστηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.



Το διάσημο μοντέλο, που φέτος επισκέφθηκε τη Σίφνο αλλά και την Αθήνα, θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της κάποιες στιγμές που θα τις μείνουν αξέχαστες από το φετινό της καλοκαίρι.



Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι από τις διακοπές της στην Ελλάδα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διακοπές της Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Μέσα σε αυτές μπορεί να δει κανείς την Έμιλι Ραταϊκόφσκι να ποζάρει με μια μεγάλη συλλογή από μαγιό της δικής της, πιθανότατα, κολεξιόν, σε παραλίες όπου απολαμβάνει τον ήλιο, αλλά και σε πολυτελή σκάφη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοιράστηκε επίσης αρκετές εικόνες με τον γιο της, Σιλβέστερ Απόλλο Μπέαρ, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ.



Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον γιο της Σιλβέστερ Απόλλο

Το τρυφερό φιλί με τον Ρομέν Γαβρά

Μια φωτογραφία, όμως, που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια είναι αυτή που τη δείχνει να φιλάει τρυφερά τον σύντροφό της Ρομέν Γαβρά. Το ζευγάρι είχε κάνει τη σχέση του Instagram official τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη.

Το τρυφερό φιλί με τον Ρομέν Γαβρά