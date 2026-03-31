Το έμφραγμα που άλλαξε τη ζωή του Αντόνιο Μπαντέρας -Ζει στη Μάλαγα, έχει θέατρο και μερικά εστιατόρια - iefimerida.gr

Ήταν το 2017 και η ζωή του Αντόνιο Μπαντέρας άλλαξε όταν, αντιμετωπίζοντας τον θάνατο, είδε αλλιώς τη ζωή του.



Ο 65χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στους Times όπου και μίλησε για την καρδιακή ανακοπή που υπέστη και έμελλε να αποτελέσει καμπανάκι για τη μέχρι τότε οπτική του απέναντι στη ζωή. Ο ίδιος το χαρακτήρισε ως «μια πραγματικά σοβαρή προειδοποίηση».



«Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή», εξήγησε ο Αντόνιο Μπαντέρας ο οποίος μετακόμισε στη Μάλαγα. «Αντιμέτωπος με τον θάνατο, με έκανε να κοιτάξω πίσω και να συνειδητοποιήσω ότι είμαι, στην πραγματικότητα, ηθοποιός θεάτρου».

Ο Αντόνιο Μπαντέρας πούλησε τζετ και ακίνητα και μετακόμισε στη Μάλαγα

Ο Μπαντέρας τελικά πούλησε το ιδιωτικό του τζετ, μαζί με κάποια ακίνητα, έκοψε το κάπνισμα και αγόρασε ένα μη κερδοσκοπικό θέατρο στη νότια Ισπανία και ασχολείται ενεργά με την τοπική κοινότητα. Ο Αντόνιο Μπαντέρας επένδυσε, εκτός από τον κόσμο της υποκριτικής, και στη γαστρονομία, ανοίγοντας εστιατόρια στην ισπανική πόλη. Σε αυτά συνδυάζεται η παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία, μεταμορφώνοντας πιάτα της ισπανικής κουζίνας.



«Προέκυψε η ευκαιρία να αγοράσω αυτόν τον χώρο, ένα πρώην σινεμά, το οποίο ήταν ερείπιο και ήταν γεμάτο αμίαντο. Ήταν απαίσιο. Έτσι, το καθάρισα και το ξαναχτίσαμε μέσα στο κέλυφος του», είπε. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Με κρατά σε επαφή με τις ρίζες μου, τη γειτονιά μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν έχω χάσει αυτή τη σύνδεση όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς το αντίθετο».

Ο Μπαντέρας ζει σήμερα στο ιστορικό κέντρο της Μάλαγα με τη σύντροφό του Νικόλ Κίμπελ, με την οποία άρχισε να βγαίνει το 2014 μετά το διαζύγιό του με τη Μέλανι Γκρίφιθ. Κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Γκρίφιθ απέκτησε μία κόρη τη Στέλα που σήμερα είναι 29 ετών, ενώ είναι πατριός της Ντακότα Τζόνσον με την οποία έχει στενή σχέση.



Μιλώντας για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ο Αντόνιο Μπαντέρας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε, καθώς πολλές ευκαιρίες ήταν τότε «απρόσιτες για τους Ισπανούς», όπως είπε.



«Δεν μιλούσα αγγλικά, αλλά σιγά-σιγά έκανα καριέρα εκεί. Αργότερα παντρεύτηκα μια Αμερικανίδα και η ζωή μου άλλαξε, οι ανασφάλειές μου εξαφανίστηκαν», σχολίασε.