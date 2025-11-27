Έλτον Τζον: Παρά την απώλεια της όρασης δεν χάνει την ελπίδα του -«Η επιστήμη θα με βοηθήσει κάποια μέρα» - iefimerida.gr

Ο Έλτον Τζον, ο παγκόσμιας φήμης τραγουδιστής και μουσικός, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, παραμένει γεμάτος ελπίδα για το μέλλον και την πρόοδο της επιστήμης.

Ο 78χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχασε την όρασή του από το δεξί του μάτι, λόγω μιας λοίμωξης που προσέβαλε τα μάτια του ενώ έκανε διακοπές στη Νότια Γαλλία πέρυσι.

«Ήταν πραγματικά καταστροφικό», δήλωσε ο Έλτον Τζον σε συνέντευξή του στο Variety. «Έχω χάσει την όραση από το δεξί μου μάτι, και το αριστερό δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτούς τους τελευταίους 15 μήνες, η ζωή ήταν δύσκολη γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα – ούτε να παρακολουθήσω, ούτε να διαβάσω, ούτε καν να δω τα αγαπημένα μου πράγματα».

«Έχω ζήσει μια απίστευτη ζωή και πιστεύω πως υπάρχει ακόμα ελπίδα»

Η λοίμωξη που επηρεάστηκε και τα δύο μάτια, αλλά τελικά οδήγησε στην απώλεια όρασης από το δεξί. Παρά αυτή τη μεγάλη δυσκολία, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον και πιστεύει ότι η επιστήμη κάποια στιγμή θα τον βοηθήσει να ανακτήσει την όρασή του.

«Έχω ζήσει μια απίστευτη ζωή και πιστεύω πως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Απλώς πρέπει να έχω υπομονή, να πιστεύω ότι η επιστήμη θα με βοηθήσει κάποια μέρα. Όταν λύσουν αυτό το πρόβλημα για μένα, θα είμαι καλά», εξήγησε.

Παρά τις δυσκολίες, ο Έλτον Τζον δεν αφήνει την ελπίδα του να σβήσει. Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της επιμονής και της εσωτερικής δύναμης για να ξεπεράσει κανείς τις αντιξοότητες. «Δεν πρέπει να εγκαταλείπεις την ελπίδα. Πρέπει να είσαι δυνατός, στωικός και πάντα να προσπαθείς να βελτιώσεις την κατάσταση», πρόσθεσε με αποφασιστικότητα.